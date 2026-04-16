NBA美國職籃（National Basketball Association）西區附加賽今（16）日展開一場定生死的激烈角逐。金州勇士隊客場挑戰洛杉磯快艇隊，比賽開局就陷入焦灼，然而首節勇士就出現傷病隱憂，明星主控柯瑞（Stephen Curry）在第一節比賽中段突然離場，走回更衣室接受治療。根據ESPN記者Anthony Slater報導，他目前已經返回板凳席，後續比賽能否上場還要再觀察。場邊記者掌握情況時，柯瑞本人說：「不用擔心我，我狀況很棒。」
柯瑞一記撤步三分反超 隨後因傷疑慮離場
本場比賽快艇隊展現主場優勢，開賽一度打出12：2的攻勢取得10分領先。隨後勇士隊發起反擊，柯瑞在一次單挑科林斯（John Collins）的過程中，命中一記招牌的後撤步三分球，率領勇士打出15：2的反擊高潮並反超比分。
然而，正當勇士隊起勢之際，柯瑞在第一節出賽約8分鐘後被換下場。根據現場記者史萊特（Anthony Slater）的報導，柯瑞首節投籃手感欠佳（5投1中），在被換下後並未留在板凳席，而是直接走進休息室更衣室，疑似身體出現狀況需要接受緊急治療。在柯瑞缺陣期間，勇士隊進攻陷入停滯，快艇隊趁機掌握優勢再次將比分拉開。
勇士祭出「奇兵先發」陣容 豪賭桑托斯成奇兵
勇士主帥科爾（Steve Kerr）今日排出的先發名單也引發媒體熱烈討論。這套名單包含：柯瑞、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、桑托斯（Gui Santos）、格林（Draymond Green）以及波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。
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本場比賽快艇隊展現主場優勢，開賽一度打出12：2的攻勢取得10分領先。隨後勇士隊發起反擊，柯瑞在一次單挑科林斯（John Collins）的過程中，命中一記招牌的後撤步三分球，率領勇士打出15：2的反擊高潮並反超比分。
然而，正當勇士隊起勢之際，柯瑞在第一節出賽約8分鐘後被換下場。根據現場記者史萊特（Anthony Slater）的報導，柯瑞首節投籃手感欠佳（5投1中），在被換下後並未留在板凳席，而是直接走進休息室更衣室，疑似身體出現狀況需要接受緊急治療。在柯瑞缺陣期間，勇士隊進攻陷入停滯，快艇隊趁機掌握優勢再次將比分拉開。
勇士主帥科爾（Steve Kerr）今日排出的先發名單也引發媒體熱烈討論。這套名單包含：柯瑞、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、桑托斯（Gui Santos）、格林（Draymond Green）以及波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。
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