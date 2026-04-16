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57 坪賣出 5.6 億！「最貴菜園」身價再進化

▲數據會說話！信義區信義段五小段近年成交紀錄，39-7 地號以每坪 980 萬元單價，成功打破高懸多年的歷史天花板 。（圖／住商機構提供）

整合難度高 建商大手筆進場顯決心

儘管 2026 年房市吹起陣陣寒流，但黃金地段的土地市場依然強勢吸金 ！根據最新實價登錄揭露，素有「」之稱的北市信義區信義段五小段 39-7 地號土地，在去年聖誕節前夕以每坪單價近 980 萬元成交，不僅刷新該區歷史紀錄，更再次印證「」的硬道理。根據住商機構觀察，這筆位於世貿一館對面、緊鄰捷運台北 101/世貿站二號出口的土地，現況雖為停車場，但其身分顯赫，過去曾是知名的「最貴菜園」與運動品牌球場 。該筆交易面積僅約 57.7 坪，於 2025 年 12 月 24 日以總價 5 億 6,550 萬元成交，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，該地塊由於緊鄰全台地王「台北 101」，地段極具鍍金效果 。回顧歷史，該區段多筆地號曾在 2012 年底以單價 930 萬元創下當時全台紀錄，高懸多年後，如今由 39-7 地號以 980 萬元再推向新天花板。住商不動產北市區協理錢思明分析，「最貴菜園」，但因土地所有權相當複雜，致使精華地段長期僅能作為菜園或停車場之用 。然而，，預計未來若開發為高級商辦或大型商業設施，將使信義計畫區的機能更加精華。值得注意的是，該區域近期交易頻傳。今年 1 月，相鄰的 39-9 地號也出現兩筆土地持分交易，土地單價約 534 萬元，雖標註為特殊關係交易，但也顯見該街廓的整合動作持續升溫。賴志昶補充，此筆交易不僅對信義計畫區土地產生「」作用，更顯示在政策與大環境衝擊下，大型財團對於稀有、精華土地的整合決心依舊強烈。