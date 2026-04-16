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▲數據洗牌！新北市住宅預售案最高單價前 5 強名單，單價全數衝破百萬大關，其中板橋區強勢占據 3 席，由「三輝白昀」以每坪 125.1 萬元奪冠 。（圖／住展雜誌提供）

新北市住宅預售市場迎來大洗牌！住展雜誌今（16）日發布新北市最高單價預售住宅前 5 強名單，單價全數站上百萬大關，介於 114.6 萬至 125.1 萬元之間 。其中，板橋區強勢霸榜 3 席，「三輝白昀」更以每坪 125.1 萬元的天價，創下全新北市預售屋單價新高紀錄 。根據住展雜誌彙整，新北市預售單價前 5 強案依序為「三輝白昀」、「遠揚之森 A+」、「漢皇方圓」、「勝輝一邸」與「潤泰 CITY PARK」 。值得注意的是，板橋區占據了其中 3 席，「三輝白昀」與「勝輝一邸」均座落於精華中的精華——新板特區一帶 。中和區「漢皇方圓」則憑藉四號公園綠地優勢，三重區「潤泰 CITY PARK」依託捷運三重站點優勢，分別創下該區區域新高 。住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，這份名單最驚人之處在於，2024 年新北市單價超過 90 萬元的案件僅占 2.6%，但 2025 年迄今已大幅成長至 12%，呈現戲劇性成長 。即便面臨 2024 年 9 月央行第七波打房政策與房貸管控兩大利空，「遠揚之森 A+」、「漢皇方圓」與「潤泰 CITY PARK」等案仍能寫下高單價紀錄 。其中「潤泰 CITY PARK」總價甚至賣到逾 1.1 億元，展現出買方在房市寒流中，針對具備品牌口碑、地段優勢或小宅特性的物件仍深具信心 。陳炳辰表示，接下來板橋、永和與新店區仍有新案接力挑戰百萬宅 。雖然房市危機未除，但核心區域穩定性高，具備區域、品牌、小宅或景觀等重點的個案，預期成交價仍將維持高調 。