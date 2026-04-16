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奧蘭多魔術隊在今（16）日東區附加賽首戰中，以97比109遺憾負於費城七六人，錯失了直接鎖定第七種子的機會。然而，對魔術隊打擊更大的不僅是輸球，陣中主力核心華格納（Franz Wagner）在比賽末段意外受傷退場，無疑為接下來與黃蜂隊的「生死決戰」蒙上了一層厚重的陰影。本場比賽進行到讀秒階段，約剩下2分鐘時，魔術衛蘇格斯（Jalen Suggs）的上籃遭到封阻。在隨後的退防過程中，位於遠邊的華格納在疾速回防時，不慎與隊友卡特（Wendell Carter Jr.）發生激烈碰撞。華格納隨即表現出明顯不適，並立即被教練團換下場接受治療。令人遺憾的是，魔術球團為了確保華格納的健康，在此役其實已預先設定了「出場時間限制」。他在受傷前先發出賽29分鐘，穩定貢獻12分、4籃板與3助攻。儘管球團已處處謹慎，卻仍難逃這起突如其來的意外。目前魔術官方尚未正式公佈華格納的具體傷勢狀況，是否能趕上下一場對陣夏洛特黃蜂的「贏球續命」之戰仍是未知數。作為球隊側翼的重要進攻發起點與防守大閘，華格納的缺陣對魔術來說是典型的「賠了夫人又折兵」。面對擁有拉梅羅·鮑爾（LaMelo Ball）與新人克努佩爾（Kon Knueppel）強大外線火力的黃蜂隊，魔術若失去華格納的體型優勢與攻守穿針引線，整體戰力將大幅削弱。在華格納傷情不明的情況下，魔術隊下一場比賽勢必得更加依賴班切羅（Paolo Banchero）的個人統治力，以及蘇格斯在防守端的侵略性。對於黃蜂隊而言，這消息無疑是一大利多，但對於奧蘭多球迷來說，這場一戰定生死的晉級之戰，挑戰難度已呈倍數增長。魔術隊能否在短時間內調整狀態，並祈禱華格納傷勢無礙？球迷都在關注這份關鍵的傷病報告，這將直接影響東區季後賽最終版圖。