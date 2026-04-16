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今（16）日由金州勇士隊客場挑戰洛杉磯快艇隊的NBA西區附加賽生死戰，不僅球員在場上拚得兇狠，比賽的高強度竟連執法裁判也難以招架。第三節比賽中發生一段插曲，資深裁判泰勒（Ben Taylor）因傷無法堅持，最終被迫在一陣混亂中一瘸一拐地退出比賽，球團與聯盟不得不緊急更換執法人員。這場一戰定生死的附加賽從開局便火藥味十足，雙方球員頻繁的身體接觸與快速轉換，讓執法壓力倍增。比賽進入第三節後，執法經驗豐富的泰勒在場上出現明顯不適，被目擊到腳步踉蹌且面露痛苦表情。現年40歲的泰勒是聯盟中的資深裁判，今年已是他執法的第11個賽季，職業生涯累計吹判過31場季後賽。然而，面對今日勇士與快艇宛如總決賽等級的對抗強度，這位資深裁判最終仍因傷被迫退場，無法完成剩下的比賽。在泰勒退場後，現場比賽一度中斷。聯盟隨即啟動應變機制，由場邊的預備裁判科賓（Sean Corbin）接替其職務。經過短暫的調整與協商後，執法小組重新回到場上，確保這場關乎賽季命運的關鍵對決能順利進行。附加賽魔咒？柯瑞、裁判相繼傳出身體狀況今日這場生死戰可謂一波三折，除了裁判受傷外，勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）在首節也曾一度走回更衣室接受治療，讓全場球迷驚出一身冷汗。所幸後續並無大礙，已經回歸比賽。