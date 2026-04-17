韓職起亞虎啦啦隊隊長鄭嘉睿（정가예）今年球季突然退出應援名單，她15日發文坦言與職場霸凌事件有關，決定先暫停工作，治療憂鬱症。而目前在台灣人氣超高的啦啦隊女神李多慧過去在韓職期間也曾遭到霸凌，因名氣大過球員，被刻意孤立；李多慧當時一度不想再跳啦啦隊，回到老家將自己封閉3個月後才毅然決然選擇來台闖蕩，成功將危機變成轉機，相當勵志。
太紅竟被孤立！李多慧在韓職曾遭霸凌
現年26歲的李多慧2019年時加入起亞虎啦啦隊，正式出道，她因從小學舞的關係，跳應援比其他人更得心應手，加上超強的表情管理能力，讓李多慧很快就爆紅，更接到許多非球團的商演活動，還被選為韓國觀光公社名譽大使，導致許多人對她眼紅，李多慧也因此開始被孤立。
起亞虎隊應援團長徐韓國更意有所指地發文，猛酸李多慧：「站在賽場上的選手們才是主角，我們的角色就是鼓舞選手，球迷也是為此而來的，想當主角就去當藝人！反正妳看起來的確有那方面的能力。」這讓李多慧內心受傷，她也因此在2022年10月選擇離開起亞虎，更開始思考自己未來的道路，不知道還要不要繼續跳啦啦隊。
李多慧差點不跳啦啦隊 封閉3個月才決定來台
李多慧當時把自己關在全州的老家，與世隔絕3個月後才做出決定，選擇接受台灣球團的邀請，在2023年正式來台發展。李多慧當時並不確定自己在台灣的是否能做出好成績，帶著忐忑不安的心情來台，想不到她亮眼的表現，讓她在台灣也火速爆紅，人氣甚至比在韓國的時候還高。
這讓李多慧直言危機就是轉機，「因為當時的事件，才會有現在的我」，所以她說自己現在對於那些過往，並沒有怨恨的想法，只覺得是人生體驗。而今年是李多慧來台發展的第3年，她的IG粉絲人數已正式突破200萬大關，李多慧日前也感性道謝粉絲，更說台灣對她而言不僅是工作的地方，「更像是第二個家」。
📌李多慧小檔案
姓名：李多慧，이다혜，Dahye Lee
出生日期：1999年8月4日（現為26歲）
星座：獅子座
身高：165公分
血型：A型
出生地：韓國全羅北道全州市
學歷：韓國全北大學觀光外語學系（主修中文）
應援隊伍：
★2019年 - 2022年： 韓國職棒起亞虎（KIA Tigers）啦啦隊員
★2023年 - 2024年： 中華職棒樂天女孩（Rakuten Girls）隊員
★2024年 - 至今： 中華職棒味全龍（Dragon Beauties）隊長
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現年26歲的李多慧2019年時加入起亞虎啦啦隊，正式出道，她因從小學舞的關係，跳應援比其他人更得心應手，加上超強的表情管理能力，讓李多慧很快就爆紅，更接到許多非球團的商演活動，還被選為韓國觀光公社名譽大使，導致許多人對她眼紅，李多慧也因此開始被孤立。
起亞虎隊應援團長徐韓國更意有所指地發文，猛酸李多慧：「站在賽場上的選手們才是主角，我們的角色就是鼓舞選手，球迷也是為此而來的，想當主角就去當藝人！反正妳看起來的確有那方面的能力。」這讓李多慧內心受傷，她也因此在2022年10月選擇離開起亞虎，更開始思考自己未來的道路，不知道還要不要繼續跳啦啦隊。
李多慧當時把自己關在全州的老家，與世隔絕3個月後才做出決定，選擇接受台灣球團的邀請，在2023年正式來台發展。李多慧當時並不確定自己在台灣的是否能做出好成績，帶著忐忑不安的心情來台，想不到她亮眼的表現，讓她在台灣也火速爆紅，人氣甚至比在韓國的時候還高。
這讓李多慧直言危機就是轉機，「因為當時的事件，才會有現在的我」，所以她說自己現在對於那些過往，並沒有怨恨的想法，只覺得是人生體驗。而今年是李多慧來台發展的第3年，她的IG粉絲人數已正式突破200萬大關，李多慧日前也感性道謝粉絲，更說台灣對她而言不僅是工作的地方，「更像是第二個家」。
📌李多慧小檔案
姓名：李多慧，이다혜，Dahye Lee
出生日期：1999年8月4日（現為26歲）
星座：獅子座
身高：165公分
血型：A型
出生地：韓國全羅北道全州市
學歷：韓國全北大學觀光外語學系（主修中文）
應援隊伍：
★2019年 - 2022年： 韓國職棒起亞虎（KIA Tigers）啦啦隊員
★2023年 - 2024年： 中華職棒樂天女孩（Rakuten Girls）隊員
★2024年 - 至今： 中華職棒味全龍（Dragon Beauties）隊長