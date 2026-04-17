5 月報稅季將至，不少民眾盤算著透過兼職「賺外快」來補貼稅金，卻可能因一時疏忽，讓血汗錢石沉大海。台南市近日出現案例，民眾陳先生租下店面經營夾娃娃機，原本預期營收開紅盤，沒想到開業不到 2 星期就因漏做「這件事」遭人檢舉，面臨最高 15 萬元的罰鍰。稅務局特別認證：這「1 類機台」與「4 大場所」最容易成為違規高風險區。
稅務局認證：這動作「開業前」沒做就慘了
台南市政府財政稅務局指出，陳先生風光租下黃金店面，卻忽略了在「開業前」辦理娛樂稅籍登記及代徵報繳手續。稅務局表示，只要提供娛樂場所、設施並收取費用，即屬於娛樂稅課徵範圍。
業者最常踩中的紅線就是「未登記先營業」。依規定，未辦理手續經查獲者，將處新台幣 1 萬 5,000 元以上、15 萬元以下罰鍰。對於小本經營的台主來說，這筆罰金可能得夾幾萬隻娃娃才賺得回來，絕對是創業沉重打擊。
查緝重點：1 類機台、4 大高風險場所
究竟是什麼機台和場所這麼「危險」？稅務局點出，「投幣式娛樂設備」是目前查緝的重中之重，尤其是以下 4 類場所，業者常因「只擺一台」或「非專業店面」而忽略報稅風險：
稅務局強調，不論是自行設置或提供他人寄放，只要具備「選物販賣（夾娃娃機）」或「電動娛樂」性質，就算僅擺放一台設備，也必須依法申報。許多場主誤以為在診所放搖搖馬只是服務性質，卻不知這已被列為違規高風險區。
5 月報稅連動：小心被追溯「營利所得」
隨著 5 月報稅季將至，財政部也提醒納稅義務人核實申報。稅務專家進一步指出，經營機台的收入屬於「營利所得」，若因漏報娛樂稅籍而被查獲，財政部所屬國稅局很可能順藤摸瓜，追查您的個人所得稅是否也同步漏報。地方稅與國稅的資訊連動，是 5 月報稅前必須釐清的帳務重點。
避險指南：開業前先打這支電話
娛樂稅雖稅率不高，但行政處分極重。台南市財政稅務局呼籲，業者務必在「剪綵營業」前撥打諮詢專線（如台南局 06-2160216 轉 1122）完成稅籍登記。在 5 月報稅潮來臨之際，先辦妥合法手續，才能真正安心賺外快，別讓辛苦錢還沒入袋就先進了國庫。
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Q：在診所、藥局內放一台搖搖馬給小孩玩，也要辦稅籍登記嗎？
要！ 稅務局認定的關鍵不在於「地點」，而在於「是否有收費（投幣）」。只要民眾需付費才能使用機台，無論是擺在醫院還是文具店，都必須在「開業前」完成娛樂稅籍登記。
Q：如果我的機台是完全免費提供，還需要報稅嗎？
不需要。 若機台是純服務性質且「不收取任何費用」，則不屬於娛樂稅課稅範圍。但若機台設有投幣孔卻標榜免費，仍建議保留相關證明以免查核爭議。
Q：漏辦登記的代價到底有多重？
罰鍰通常遠高於稅金。 娛樂稅本身金額並不高，但未登記即營業的罰鍰是 1 萬 5,000 元起跳（最高 15 萬），這對微型創業者而言是非常高昂的代價。
Q：我是「代放機台」的人（台主），還是「提供場地」的人（場主）要報稅？
實務上通常由提供設備的業者（台主）負擔代徵報繳義務，但提供場地的場主若自行設置機台，則需負擔相關責任。建議雙方在合作前，先確認該地點是否已完成娛樂稅籍登記。
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台南市政府財政稅務局指出，陳先生風光租下黃金店面，卻忽略了在「開業前」辦理娛樂稅籍登記及代徵報繳手續。稅務局表示，只要提供娛樂場所、設施並收取費用，即屬於娛樂稅課徵範圍。
業者最常踩中的紅線就是「未登記先營業」。依規定，未辦理手續經查獲者，將處新台幣 1 萬 5,000 元以上、15 萬元以下罰鍰。對於小本經營的台主來說，這筆罰金可能得夾幾萬隻娃娃才賺得回來，絕對是創業沉重打擊。
究竟是什麼機台和場所這麼「危險」？稅務局點出，「投幣式娛樂設備」是目前查緝的重中之重，尤其是以下 4 類場所，業者常因「只擺一台」或「非專業店面」而忽略報稅風險：
- 民生消費場所：超市、雜貨店、便利商店。
- 餐飲場所：小吃店、熱炒店一角。
- 文教場所：書局、文具行。
- 醫療場所：診所門口常見的「電動搖搖馬」。
5 月報稅連動：小心被追溯「營利所得」
隨著 5 月報稅季將至，財政部也提醒納稅義務人核實申報。稅務專家進一步指出，經營機台的收入屬於「營利所得」，若因漏報娛樂稅籍而被查獲，財政部所屬國稅局很可能順藤摸瓜，追查您的個人所得稅是否也同步漏報。地方稅與國稅的資訊連動，是 5 月報稅前必須釐清的帳務重點。
避險指南：開業前先打這支電話
娛樂稅雖稅率不高，但行政處分極重。台南市財政稅務局呼籲，業者務必在「剪綵營業」前撥打諮詢專線（如台南局 06-2160216 轉 1122）完成稅籍登記。在 5 月報稅潮來臨之際，先辦妥合法手續，才能真正安心賺外快，別讓辛苦錢還沒入袋就先進了國庫。
💡 【微型創業必看 Q&A】機台課稅疑難雜症一次看
Q：在診所、藥局內放一台搖搖馬給小孩玩，也要辦稅籍登記嗎？
要！ 稅務局認定的關鍵不在於「地點」，而在於「是否有收費（投幣）」。只要民眾需付費才能使用機台，無論是擺在醫院還是文具店，都必須在「開業前」完成娛樂稅籍登記。
Q：如果我的機台是完全免費提供，還需要報稅嗎？
不需要。 若機台是純服務性質且「不收取任何費用」，則不屬於娛樂稅課稅範圍。但若機台設有投幣孔卻標榜免費，仍建議保留相關證明以免查核爭議。
Q：漏辦登記的代價到底有多重？
罰鍰通常遠高於稅金。 娛樂稅本身金額並不高，但未登記即營業的罰鍰是 1 萬 5,000 元起跳（最高 15 萬），這對微型創業者而言是非常高昂的代價。
Q：我是「代放機台」的人（台主），還是「提供場地」的人（場主）要報稅？
實務上通常由提供設備的業者（台主）負擔代徵報繳義務，但提供場地的場主若自行設置機台，則需負擔相關責任。建議雙方在合作前，先確認該地點是否已完成娛樂稅籍登記。