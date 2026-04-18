「早知道，就不辭職了...」許多上班族夢想著能盡早擺脫通勤與開會的噩夢，實現所謂的「FIRE」（財務獨立、提早退休）。然而，資產達到門檻真的就能換來理想生活嗎？根據日本理財媒體 《The Gold Online》 報導，一名 45 歲便達成資產 1 億日圓（約新台幣 2,100 萬元）成就的男性，在實現退休夢想短短一年後，卻在空蕩蕩的房間角落流下悔恨的淚水。
存到 2,100 萬元的夢想生活：原本以為是解放
這位被稱為 B 先生（化名）的男子，原本在東京一家 IT 企業擔任高級主管，年薪高達 900 萬日圓（約新台幣 190 萬元）。外人看來他是事業有成的菁英，但長期以來高壓的會議與社交讓他身心俱疲。
為了提早退休，B 先生從 20 多歲起就過著極度節儉的生活，甚至給自己規定「每天零用錢僅 500 日圓（約新台幣 105 元）」，將剩餘資金全力投入股市。終於，在他 45 歲這年，個人資產達到了 1 億日圓的里程碑。他認為這筆錢在省吃儉用下足以支撐餘生，便毅然遞出辭呈，對妻子宣稱：「以後家事由我負責，我要過真正的生活。」
「自由」竟是毀滅開端？失去約束後的自律崩壞
剛退休的前三個月，B 先生沉浸在無需設鬧鐘的喜悅中。然而，當「嫌惡的人與事」從生命中消失後，他卻發現自己失去了生活重心，生活節奏開始迅速崩壞：
妻女離家：自由換來的代價是孤獨
「拜託你，至少出門運動、振作一點好嗎？」妻子多次勸阻無效，看著曾經的職場菁英變成窩在客廳喝酒的廢人，最終耐心耗盡。某日 B 先生酒醒後，發現家裡空無一人，妻子帶著女兒回了娘家，隨後傳來的是律師聯繫離婚與財產分與的消息。
獨自在寬敞的公寓裡，B 先生終於清醒。他苦澀地表示：「我這才明白，公司雖然像個籠子關著我，卻也像一道防護欄，支撐著我維持一個『正常人』該有的體面。」為了挽回家庭，他在退休一年後，被迫重新開始求職，試圖透過重回職場來證明自己還有自律的能力。
💡 專家觀察：退休最難的不是錢，是「自律」
《The Gold Online》 引述日本總務省 2025 年的勞動力調查指出，65 歲以上的就業率已達到 26%，創下歷史新高。這顯示「長久工作」已成為現代社會趨勢，而逆勢選擇 FIRE 的人，必須面對更嚴苛的心理挑戰。
理財專家提醒，提早退休需要準備的絕不僅是「資產額度」。當工作帶來的社會地位、時間結構與社交圈瞬間抽離時，若沒有強大的自律能力，這份「自由」極容易演變成自我毀滅的陷阱。B 先生的故事提醒所有嚮往 FIRE 的人：在離開公司之前，你準備好如何管理那多出來的「自由時間」了嗎？
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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這位被稱為 B 先生（化名）的男子，原本在東京一家 IT 企業擔任高級主管，年薪高達 900 萬日圓（約新台幣 190 萬元）。外人看來他是事業有成的菁英，但長期以來高壓的會議與社交讓他身心俱疲。
為了提早退休，B 先生從 20 多歲起就過著極度節儉的生活，甚至給自己規定「每天零用錢僅 500 日圓（約新台幣 105 元）」，將剩餘資金全力投入股市。終於，在他 45 歲這年，個人資產達到了 1 億日圓的里程碑。他認為這筆錢在省吃儉用下足以支撐餘生，便毅然遞出辭呈，對妻子宣稱：「以後家事由我負責，我要過真正的生活。」
剛退休的前三個月，B 先生沉浸在無需設鬧鐘的喜悅中。然而，當「嫌惡的人與事」從生命中消失後，他卻發現自己失去了生活重心，生活節奏開始迅速崩壞：
- 作息大亂：每天滑手機看股價到深夜，隔天睡到中午才起床。
- 酒精依賴：起床後的第一件事就是喝酒，甚至養成「白天開喝」的習慣，醉了就睡。
- 衛生堪慮：不再出門社交後，B 先生開始不修邊幅，鬍子拉碴，一件衣服穿好幾天也不換。
妻女離家：自由換來的代價是孤獨
「拜託你，至少出門運動、振作一點好嗎？」妻子多次勸阻無效，看著曾經的職場菁英變成窩在客廳喝酒的廢人，最終耐心耗盡。某日 B 先生酒醒後，發現家裡空無一人，妻子帶著女兒回了娘家，隨後傳來的是律師聯繫離婚與財產分與的消息。
獨自在寬敞的公寓裡，B 先生終於清醒。他苦澀地表示：「我這才明白，公司雖然像個籠子關著我，卻也像一道防護欄，支撐著我維持一個『正常人』該有的體面。」為了挽回家庭，他在退休一年後，被迫重新開始求職，試圖透過重回職場來證明自己還有自律的能力。
💡 專家觀察：退休最難的不是錢，是「自律」
《The Gold Online》 引述日本總務省 2025 年的勞動力調查指出，65 歲以上的就業率已達到 26%，創下歷史新高。這顯示「長久工作」已成為現代社會趨勢，而逆勢選擇 FIRE 的人，必須面對更嚴苛的心理挑戰。
理財專家提醒，提早退休需要準備的絕不僅是「資產額度」。當工作帶來的社會地位、時間結構與社交圈瞬間抽離時，若沒有強大的自律能力，這份「自由」極容易演變成自我毀滅的陷阱。B 先生的故事提醒所有嚮往 FIRE 的人：在離開公司之前，你準備好如何管理那多出來的「自由時間」了嗎？
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。