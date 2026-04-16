我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著健康飲食意識提升，消費者對食品的期待也逐漸改變，不再只關注單一機能，而是更重視「好喝、順口、吃得到料」的整體體驗。質立以優格原有的「補充蛋白質」印象為基礎，強化蛋白質含量與口感設計，打造出不再只能用「吃」的優格，現在更能輕鬆「喝」的「質立蛋白質優格飲」，結合蛋白質、低脂配方與蘆薈果肉，為日常飲品增添更多層次與新選擇。「質立蛋白質優格飲」強化蛋白質含量，大規格 930g 每瓶含 46g蛋白質、小規格 240g 每瓶含 12g蛋白質，搭配低脂配方，不論運動後或日常忙碌時刻，都能輕鬆補充營養。質立此次推出全新優格飲系列，正是回應現代人生活節奏快速、飲食型態彈性化的改變，期望讓營養補給不再受限於任何形式，能自然融入各種生活片段中。質立也將持續強化「貼近生活日常」的產品方向，透過兼具風味表現與飲用便利性的創新設計，打造更符合新世代消費習慣的乳製飲品選擇。未來品牌將持續觀察市場需求變化，推出更多元化的產品提案，讓健康補給不只是功能需求，更成為提升生活質感的一部分。質立蛋白質優格飲240g/930g全台各大通路販售中