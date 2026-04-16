我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄苓雅將崛起一座複合城市地標！捷運O9聯開案定案，商辦、飯店、住宅一次到位，信義房屋指出，武廟商圈結合衛武營藝文圈，透過「雙軌道×雙商圈」，苓雅區正蛻變為高雄新核心，小坪數新案每坪衝上42萬元。在房價表現上，武廟商圈目前新建案單價約落在每坪38至40萬元初，中古大樓屋齡20至30年產品約26至27萬元，屋齡40年產品則因屋況差異，近期有降至17萬元左右案例；小坪數新案則站上每坪42萬元，顯示年輕族群購屋需求穩定。高雄市政府捷運工程局公布O9苓雅運動園區站BC基地聯合開發案評選結果，由欣巴巴事業股份有限公司及其所屬集團江城建設、巴森營造取得最優申請人資格，規劃興建3棟地上28層及31層、地下4層建築，導入商辦、商務飯店、店鋪與集合住宅等多元機能，其中，B基地將規劃商辦與商務飯店複合大樓，提供約百間客房，鎖定鄰近衛武營國家藝術文化中心帶來的藝文人流及觀光需求；C基地則打造商辦與智慧住宅大樓，低樓層引進運動相關商業設施，強化整體生活機能，整體開發完成後，將串聯既有A基地，透過空橋與立體動線整合苓雅運動園區與捷運站體，形成兼具運動休閒與商業服務的城市新核心。信義房屋文化店專員施孚穎觀察，該區最大優勢在於「雙軌道交通」與「雙商圈串聯」。未來O9聯開案完工後，將串接武廟商圈與衛武營生活圈，尤其衛武營近年逐步轉型為觀光與藝文重鎮，結合大型商場開發案，透過捷運僅兩站距離即可串聯，預期將帶動人流與消費動能外溢，進一步挹注苓雅區發展。隨著重大建設逐步兌現，不僅買方看好未來增值潛力，部分屋主心態也轉趨惜售，市場信心逐步回溫；未來商辦、飯店與住宅機能到位後，將帶動苓雅與鳳山交界區域發展，成為高雄新興的複合生活圈，也為當地房市發展提供長期支撐力道。他同時強調，苓雅運動園區周邊本身已具備成熟生活機能，包括傳統市場、學區與完整商業活動，加上鄰近捷運與高速公路，交通條件便利。以學區來看，中正路以北屬大仁國中學區，以南則為中正國中與高中，居住族群多為在地換屋與返鄉年輕人。此外，苓雅運動園區整建後將新增室內運動訓練空間，補足區域長期缺乏大型室內運動設施的不足，對於提升居住品質具有加分效果，隨著運動、藝文與商業機能逐步到位，區域吸引力持續提升。