2026白沙屯媽祖進香活動第5天，今（17）日凌晨離開北港朝天宮、起駕回苗栗。有網友15日在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」披露，之前進香步行到雲林斗六時，竟有一整條街都是美食攤位，讓他下結論：「這裡根本不是補給站，是『豪華美食節（街）現場』」，只見整條街滿滿的民眾供應福食，且不斷呼喊著「吃飯了、吃飯了」，讓信眾倍感溫暖。據傳此條街動員百名人力，花費2百萬元。
每年白沙屯媽祖進香活動，不僅引來爆滿人潮，也常能看到民眾自掏腰包、捲起衣袖，義煮推出各項福食。有網友在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」披露之前雲林斗六現場，竟出現一整條「美食街」，現場供應筍絲、苦瓜、排骨、魚、滷肉、貢丸湯以及飲料等，甚至還有「藥洗」攤位，能幫忙舒緩腳步勞累。
網友提到，現場動員上百名人力，且花費2百多萬元，工作人員在現場不斷地呼喊著「吃飯了吃飯了！」原PO也補充說到：「為什麼大家會一直走，不是因為不累，是因為有人一直在撐著你，有人走、有人煮、有人給，餵飽的不只是肚子，是整個人。」
該貼文引起網友們紛紛留言：「雲林攤位最多 不怕吃」、「好多攤位桌上好吃美食，叫吃飯了，看好感恩」、「感恩！走完應該會胖五斤」、「鄉下人就怕人吃不飽」等。
白沙屯媽祖進香也有亂象 信眾搶結緣品、重複索取福食
不過也有網友感嘆看到白沙屯媽祖進香活動的亂象，昨（16）日網友同樣在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文表示，早期白沙屯媽祖進香氛圍單純，大家互相提醒、珍惜資源，今年卻見到有信眾出現排隊搶結緣品、重複索取福食、甚至影響交通的情況，讓他感嘆「看到了很多人性的貪嗔欲」，該名網友提醒自己與大家「莫忘初衷」，呼籲要重新思考參與進香的真正意義。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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該貼文引起網友們紛紛留言：「雲林攤位最多 不怕吃」、「好多攤位桌上好吃美食，叫吃飯了，看好感恩」、「感恩！走完應該會胖五斤」、「鄉下人就怕人吃不飽」等。
白沙屯媽祖進香也有亂象 信眾搶結緣品、重複索取福食
不過也有網友感嘆看到白沙屯媽祖進香活動的亂象，昨（16）日網友同樣在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文表示，早期白沙屯媽祖進香氛圍單純，大家互相提醒、珍惜資源，今年卻見到有信眾出現排隊搶結緣品、重複索取福食、甚至影響交通的情況，讓他感嘆「看到了很多人性的貪嗔欲」，該名網友提醒自己與大家「莫忘初衷」，呼籲要重新思考參與進香的真正意義。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。