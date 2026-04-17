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▲舒淇（如圖）曬出下班後回家吃長壽麵的認證照，直接釣出老公馮德倫現身留言區，貼心叮嚀：「有記得食長壽麵」。（圖／舒淇IG@sqwhat）

女星舒淇因獨特魅力與性感身材，是許多人心目中的女神。而昨（16）日，舒淇迎來50歲，但她當天也忙於工作，受邀擔任第16屆北京國際電影節「項目創投單元」評委會主席，不過舒淇也不忘在社群大方PO出穿著透視薄紗的超辣美照，還分享回家吃長壽麵的認證照，直接釣出老公馮德倫貼心叮嚀：「有記得食（吃）長壽麵」，平凡又甜蜜的互動直接閃翻大批網友。舒淇昨日迎來50歲生日，但在生日當天她也忙於工作，受邀擔任第16屆北京國際電影節「項目創投單元」評委會主席。舒淇也PO出當天的造型，只見她穿著一身充滿典雅氣息的天藍色套裝，但裡面竟然藏了小心機，白色的透視薄紗，直接看到她內搭的白色內衣，毫無贅肉的好身材一覽無遺。分享完工作美照後，舒淇還藏了一張下班回家吃長壽麵的照片，與工作時的性感霸氣不同，只見她調皮眨眼，看起來俏皮又可愛。而這也釣出老公馮德倫貼心叮嚀：「有記得食（吃）長壽麵」，還附上一顆愛心，展現夫妻間平凡中的甜蜜。舒淇也在文中祝自己生日快樂，「在春天種下希望的種子，祝我生日快樂，願世界和平、願所有生靈都能被善待。感恩老天爺過去五十年賜與我所有美好。」舒淇19歲就出道拍廣告，1996年憑藉《色情男女》爆紅，2005年主演《最好的時光》奪下金馬影后，代表作《刺客聶隱娘》、《千禧曼波》等更是經典之作。而舒淇去年自編自導的電影《女孩》，除了贏得釜山影展最佳導演，還獲選為2025年新加坡國際影展開幕片，甚至打進印尼日惹亞洲影展的主競賽、與紅海國際電影節，並在日前於香港電影導演會奪得「新晉導演獎」，不管在幕前還是幕後都獲得好成績。