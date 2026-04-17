阿諾（本名涂珊）平時常透過社群平台分享生活點滴，近日她在IG上傳自拍影片，透露自己最近常常被截圖關心「脖子上長了一顆突起物」，要她去做檢查，而她也乖乖聽勸去就醫後，發現是甲狀腺結節，並表示因已逐漸影響日常生活，雖然幸好是良性腫瘤，但還是決定在兩週後接受消融手術，引發粉絲關心。
阿諾脖子長明顯腫塊 網友提醒盡快就醫
阿諾坦言，近來收到網友最多的私訊，不是詢問先前公開過的隆乳話題，而是有許多熱心網友截圖她上節目的畫面，提醒她脖子上有一顆明顯腫塊，要她盡快就醫檢查。對此，她也大方說明，那顆圓圓的小球其實就是甲狀腺結節，只是因為位置較外側，加上體積偏大，才會特別明顯。
阿諾1月才接受穿刺 三個月後再度長出
她透露，自己早在今年1月就曾前往醫院檢查，當時接受穿刺檢驗，醫師也順勢將結節內的液體抽出，讓脖子暫時恢復平整。不過因工作忙碌，她之後沒有立即回診追蹤報告，沒想到經過兩、三個月後，結節竟再度長出來。
超迅速的生長進度讓阿諾直呼：「比我的頭髮和指甲長得還快」，讓她趕緊趁有空再度回診。所幸最新檢查結果確認為良性腫瘤，讓她鬆了一口氣，但仍需進一步處理，以免持續惡化。
雖然確定是良性，但阿諾表示，結節目前已開始壓迫喉嚨與食道，有時甚至連抬頭都會感到卡卡不適，因此決定接受消融手術治療。她也提到，這是目前相對較不易留疤的方式，雖然無法百分之百根治，但希望能改善外觀與身體不適，同時提醒大家若有類似症狀，務必及早檢查，避免延誤病情。
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阿諾坦言，近來收到網友最多的私訊，不是詢問先前公開過的隆乳話題，而是有許多熱心網友截圖她上節目的畫面，提醒她脖子上有一顆明顯腫塊，要她盡快就醫檢查。對此，她也大方說明，那顆圓圓的小球其實就是甲狀腺結節，只是因為位置較外側，加上體積偏大，才會特別明顯。
她透露，自己早在今年1月就曾前往醫院檢查，當時接受穿刺檢驗，醫師也順勢將結節內的液體抽出，讓脖子暫時恢復平整。不過因工作忙碌，她之後沒有立即回診追蹤報告，沒想到經過兩、三個月後，結節竟再度長出來。
超迅速的生長進度讓阿諾直呼：「比我的頭髮和指甲長得還快」，讓她趕緊趁有空再度回診。所幸最新檢查結果確認為良性腫瘤，讓她鬆了一口氣，但仍需進一步處理，以免持續惡化。
雖然確定是良性，但阿諾表示，結節目前已開始壓迫喉嚨與食道，有時甚至連抬頭都會感到卡卡不適，因此決定接受消融手術治療。她也提到，這是目前相對較不易留疤的方式，雖然無法百分之百根治，但希望能改善外觀與身體不適，同時提醒大家若有類似症狀，務必及早檢查，避免延誤病情。