我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿諾透露隆乳心境，笑說：「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」。（圖／阿諾FB）

藝人阿諾（涂珊）日前因一段影片在中國抖音爆紅後，大方認了隆乳，不料卻遭部分酸民批「假奶有什麼好看」，阿諾霸氣反擊表示自己覺得很好看後，昨（13）日，她再度透露心境，用影片回應網友問題，笑說覺得隆乳這件事就是「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」，坦承自己現在很開心，並鼓勵女生勇敢起來，「喜歡就做」。阿諾在承認隆乳引發話題後，昨日再度發影片談到這件事，透露這2天收到很多訊息，笑說發現很多女生都對長大很有興趣，而對於隆乳，她認為「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」，表示「現在擁有了覺得很開心」。阿諾也鼓勵大家盡量問她回答，自己能回答的會盡量回答，或是幫忙收集問題問醫生，「不要害怕，女孩們勇敢起來，喜歡就做，不喜歡也沒關係」，用自己親身經歷來鼓勵大家。阿諾大方的態度，與鼓勵大家的正能量，再度引發外界大讚，「感覺妳的人生完全翻新也重新開始了，真的很棒！」、「我覺得只要讓自己活得快樂，這件事就很有意義！」、「讓自己變成自己喜歡的樣子，那個自信美是最棒的！」、「好棒！這是善待自己的表現，女生不就是要好好讓自己開心才會更漂亮」等，認同她的想法與做法。阿諾近日因一段她與朋友到球場看籃球時遭偷拍的影片爆紅，畫面中她身穿緊身上衣上胸劇烈搖晃，加上小露蠻腰戴著眼鏡坐在觀眾席開心舉手歡呼，自然不做作的模樣被網友捕捉後迅速流傳，短短一天內就突破百萬瀏覽數，讓阿諾本人得知後超驚訝。據悉，阿諾受訪時也首度公開，近期狀態變好與完成隆乳手術有關，把自己原本的B罩杯，升級為D罩杯。她表示現在穿較貼身、性感的服裝時，自信明顯提升，但強調這個決定並非為了取悅他人，而是為了讓自己更開心：「我是為了自己，不是為了男生」，展現比以往更有自信的面貌。