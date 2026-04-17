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台股交易打得火熱，尤其最受矚目的焦點，莫過於「護國神山」台積電，不僅在今年成功站上2000元大關，儘管近期受壓區間震盪，但散戶買盤依舊踴躍，股東人數更攀升到240多萬人，但面對戰爭與市場波動的威脅，近期外資銀根抽動，也讓更多的投資人開始思考，除了當台積電股東，下一步究竟該把錢放在哪裡？一直以來被視為避險資產的黃金，雖然近年來價格瘋狂飆高，但是也受到美伊戰爭影響，一路崩跌至今，甚至出現斷崖式跳水，在美伊和平談判失敗後，金價也應聲下挫，讓不少業內人士都評估，這種跌勢已經可以稱作恐慌性殺盤，應該逢高減碼、降低風險。也因此在大通膨時代，以及市場風險升溫下，同樣都是長期持有，除了當台積電股東，市場開始出現資金轉往不易價格崩跌的房地產上回流，有越來越多的民眾願意將資產轉進相對低風險且有前景的房地產投資，認為實體資產是一種長期持有，波動較小且穩健的資金避風港之一。美伊戰事導致油價高漲加劇通膨危機，除了能源與原物料等成本飆升外，未來也會連帶影響到建築水、電發包，使造價成本居高不下，推估民生相關消費平均實質漲幅更是超過20%，也因此不少民眾認為，提前佈局預售屋能降低未來通膨風險，繳房貸像定時定額扣款投資的概念，未來交屋後能自用也能出租，才是大通膨時代下守護財富、確保資產不縮水的最佳選擇。這波有著過熱訊號的股市，加上戰爭議題的發酵，讓外資動盪不安，穩健的資產配置才是民眾長遠的打算，「錢進」房市，儼然成為多數投資人心中最穩健的資產避風港，也因此有越來越多的民眾，透過甲山林房地產理財中心，了解更多買房訊息，比起以零股、瑣碎的資金，成為護國神山台積電股東，民眾在這波國際情勢的轉變下，也漸漸開始思考更多樣的資產操作。