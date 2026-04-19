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▲張丰魁盡力解決客戶在買賣流程、各項成本及稅務法規上的難題。他習慣站在他人角度思考，打造出細膩的服務風格。（圖／信義房屋提供）

不以成交為唯一目的！信義房屋中和秀山店主任張丰魁，以近一年時間無私協助一位最終未經他成交的客戶，耐心釐清過戶流程與稅務細節，近日獲客戶主動致電公司公開表揚，詮釋「先義後利」品牌價值。這一次的服務，雖然因客戶最後決定與親戚自行買賣，並未由張丰魁成交，但他仍不改耐心地協助客戶理清複雜的過戶流程與稅務細節。張丰魁表示，房子是高單價產品，流程與稅務極其複雜，一般人遇到問題難免會慌亂，他當時主動幫客戶整理資訊，甚至草擬訊息方便客戶溝通，最後也順利結出好的成果。成為房仲後，張丰魁運用所學，盡力解決客戶在買賣流程、各項成本及稅務法規上的難題。他習慣站在他人角度思考，打造出細膩的服務風格；並將客戶視為鄰居，如鄰里守望相助般解決生活中的問題，信任感也在這些點滴中逐漸累積。這份信任也讓許多客戶在成交後，主動將其他物件及親友的需求託付給他。張丰魁坦言，自己的個性較為謹慎，凡事習慣全盤規劃、精準掌握各項細節，並在規避風險的同時將資源效益放大。對他而言，這種服務節奏正是為了給予客戶一份最踏實的安全感，這份承諾遠比成交更為關鍵。這份對細節的堅持，源於張丰魁的成長背景。從台北大學不動產與城鄉環境學系畢業後，他曾與哥哥合夥創業，但當時家中因產權爭議被迫離開住處的經驗，讓他深刻體會到不動產交易流程的嚴謹，本質是為了守護一個個家庭的安穩。這份轉折讓他決定踏入房仲業，選擇制度完善、有保障的信義房屋，將自己的專業化為更多人的保護傘。「魔鬼藏在細節裡，掌握細節就能找到並解決魔鬼。」這是張丰魁對工作的自我要求。工作之餘，他也是樂團的吉他手，他將練習時對於音準的追求與團隊默契帶進職場。對他而言，服務就像一場演出，只有對每個微小細節做到極致，才能與客戶產生良善的共鳴，結下美好的善果。