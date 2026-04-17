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台灣金聯資產管理公司今（115）年再推出百戶平價住宅（含婚育宅），開放申購28天，共有573人登記申購61戶平價住宅，其中含10戶婚育宅，占整體出售總戶數61%，也是推出平價宅活動以來次低，主要是今年限制1人投標1戶，加上反映房市現況，但還是有46戶因有2人以上登記，並在今（17）日舉行公開抽籤，最熱門的物件位於新北市三重區捷運菜寮站及先嗇宮站等共4戶共構宅，全數完銷，其中1戶最高登記人數達53人，中籤率僅1.88%。台灣金聯董事長宮文萍也特別感謝所有登記申購民眾的支持，讓持續16年的代表性活動，能夠繼續發揮協助民眾成家及平抑房價的功能。她說，面對房地產市場價量均步入盤整修正時刻，能在短短28天吸引共計2467組4979人前往賞屋，並有61戶共573人登記申購，在目前房市偏冷的狀況下，誠屬難得，代表台灣金聯推出的平價住宅（含婚育宅戶）深受民眾信任與肯定，貼近民眾需要，符合剛性購屋需求。今年平價宅共有573人登記，申購61戶平價住宅（含婚育宅10戶），占整體出售總戶數61%，不過，雙北地區整體銷售率有80%，其中台北市高達81%、新北市達79%、桃園市達59%，其餘地區約維持在5成左右。至於今年首度推出的婚育宅銷售率達50%，台北市4戶全部完銷，顯示受到婚育族歡迎。台灣金聯也說明，由於今年設限每1人只能投標1個物件，加上取消參加獎，因此，登記人數才降至573人，另因受到房市景氣影響，整體房市呈現觀望，台灣金聯平價住宅一向被視為房市溫度計，今年28天銷售期，出售率達61%，已屬難能可貴，也反映出市場現況。台灣金聯今日下午3時在律師見證及全程直播下，於總公司辦理公開抽籤，在登記申購的61戶，有46戶有2人以上登記，依規需抽籤決定成交人，但為回應申購民眾的需求，也新增抽出備取者1人，若中籤者無法履約即由備取者遞補。另外也抽出3名各20萬元的加碼登記幸運獎。宮文萍強調，這次為減輕民眾資金壓力，特別推出售價2成內，可分5年60期延後繳付尾款，且擴大邀請5家銀行及1家農會，包括土銀、華銀、彰銀、台灣企銀、聯邦銀及北投區農會，專案提供融資服務，協助申購民眾順利取得融資，均獲得民眾高度肯定及支持。台灣金聯也提醒，所有成交者、備取者及中獎名單都會在4月20日公布於公司網站（http://www.tamco.com.tw）供民眾查閱並寄發書面通知，未中籤者也會在30日內無息退回保證金3萬元。凡取得購屋權利的成交人，應在5月4日前繳交買賣價金10%及完成契約簽約，若於期限內無法履約，則由台灣金聯通知備取人得於收到公司通知後14日內辦理簽約；簽約日起50日內繳交買賣價金10%的備證用印款，並於簽約日起120日內付清剩餘款項，但其中售價2成內可選擇採分5年60期無息延後繳付尾款方式辦理。