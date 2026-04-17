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🟡 中工官方聲明：大股東達成友好合作，攜手共治

「本公司獲悉，兩大主要股東寶佳集團與威京集團，經由雙方共同友人居中牽線，已順利完成友好協商，並確立了攜手共治之大方向。雙方皆以公司永續成長與全體股東之最大權益為最優先考量，決定共同參與公司治理，為中工注入嶄新動能。」





🟡 股權分配定案：寶佳 4 席、威京 3 席

（18:31更新，新增席次分配）北台灣營造龍頭中華工程（中工 2515 ）董事改選戰局出現戲劇性大轉折！就在委託書大戰開打前夕，原本劍拔弩張的兩大股東——威京集團與寶佳集團，於今日正式宣布達成大和解。威京集團主席沈慶京隨後也在臉書感性發文，強調雙方將「一笑泯恩仇」；而中工官方亦發表聲明，確認雙方將由敵意對抗轉化為「策略結盟」，攜手引領公司邁向卓越。目前人在醫院剛動完手術、身體尚在恢復中的威京集團主席沈慶京，今（17）稍早在臉書發長文吐露心聲。他感性表示，此刻心裡始終掛念著中工十六萬名股東的託付，並宣布與寶佳的紛擾正式畫下句點。沈慶京在文中直言：「單打獨鬥的風險，遠高於策略聯盟的利益。」他強調，寶佳機構作為規模宏大的建設體系，擁有龐大供應鏈與高效率動員力，能與中工深厚的工程實力互補。他更以「一笑泯恩仇」形容此次合作，承諾未來中工將進入「共同治理」時代，共同穩定市場信心。中華工程今日也同步發表正式聲明，針對外界關注的董事改選一事，對外公布了和諧落幕的關鍵。聲明稿指出：中工表示，經充分溝通後，雙方已達成和諧共推名單之默契，屆時將自目前已提出之三組候選人名單中，整合出一組最適任的名單。中工強調，此舉不僅彰顯了大股東弭平分歧的決心，更為台灣資本市場樹立了「和平協商」以共謀企業利益的優良典範。據市場消息透露，此次和解協議中，董事席次分配已初步敲定：預計將由寶佳集團取得四席，威京集團取得三席。。這意味著兩大集團將放下過去的敵意對抗，轉而互補優勢。寶佳的建築實務經驗與沈慶京深耕多年的工程底氣結合，預計將為中工未來的發展格局開拓更多可能性。「競爭是為了進步，而合作是為了偉大。」沈慶京認為，中工的未來將在這次的攜手中，走向更趨完美的格局。針對此重大協議，中工內部團隊也將安定軍心，持續專注本業。針對中工與寶佳達成的最新和解共識，，將持續為讀者追蹤這場大和解後的最新進展。