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▲舊振南進駐台中漢神洲際購物廣場。（圖／舊振南提供）

百年漢餅品牌舊振南2026年啟動新一波躍進計畫，預計全台將達20家門市，並跨足義式冰淇淋市場，推出全新「漢餅義式冰淇淋」，此次新品以漢餅工藝結合義式Gelato製程，用以舊振南人氣經典糕餅、結合台灣在地食材，透過差異化定位切入競爭激烈的冰品市場，期望將熟悉的好滋味轉化為更貼近日常的甜點形式，讓年輕世代透過不同體驗重新認識漢餅文化，進一步拉近與品牌的距離。舊振南洞察「場館經濟」的強大潛力，新據點鎖定高人流商場與大型場館經濟，藉由演唱會與體育賽事帶動的消費人潮，提高單店坪效與品牌曝光度，強化營收成長曲線。瞄準此一趨勢，選擇台中漢神洲際購物廣場，並規劃Q2進駐台北遠東 Garden City (SOGO 大巨蛋)。因應場館經濟帶來龐大且具備高流動性的消費人潮，有別於以往專注於節慶禮盒的型態，品牌特別針對賽事與展演觀眾，推出「漢餅義式冰淇淋」更適合「可帶走 (To Go)」的散步甜點。此外，原新光A4門市亦預計於Q2轉進新光三越A8，並同步導入冰品服務。透過產品創新與展店策略雙軌並進，舊振南成功將產品線從傳統節慶禮盒市場延伸至日常甜點消費。舊振南指出，此隨買隨享用的新服務模式，讓經典漢餅文化巧妙融入看球、聽演唱會等日常休閒時刻，完整展現百年品牌邁向年輕化與生活化的新躍進。此外，台中漢神洲際門市開幕推出限定優惠，即日起–4/22舊振南會員獨享優惠、4/23–4/26 百貨開幕慶買一送一、4/23–5/10 消費滿額贈冰品。