2026 年股東紀念品領取進入倒數，下週（4/21-4/23）有高達 59 檔股票的「最後買進日」。其中，知名權值股日月光投控 (3711)、熱門遊戲大廠橘子 (6180) 以及資深國民品牌愛之味 (1217) 全都在榜上。最吸睛的是生技股盛弘 (8403)，僅需不到 25 元的股價成本，就能爽領價值 1,000 元的抵用券，投報率直衝 45 倍！
🟡 小錢換大禮！「25元神股」盛弘狂送千元券
根據股價成本與紀念品價值對比，下週最值得關注的「高 CP 值」股票非盛弘 (8403) 莫屬。17日收盤價約在 22.2 元左右，公司大方送出「智醫康寓住宿抵用券 1,000 元」，該公寓式酒店位在桃園「敏盛智醫城」，距離火車站步行只要6分鐘，對於有旅遊需求的投資人來說，幾乎是買到賺到。此外，橘子 (6180) 股價約 41.9 元，送出「橘子支付零用金 100 元」，現金回饋感極強。
🟡 領完紀念品還有大紅包！下週「高配息」雙雄爭霸
除了紀念品，下週截止買進的名單中，有兩檔績優股的配息表現堪稱「大紅包」級別，其中萬潤更展現極強的回饋誠意：
🟡 下週（4/21-4/23）59 檔股東紀念品最後買進清單
下週三（4/22）是件數最多的「超級買進日」，包含日月光在內共有 38 檔截止，錯過這天就領不到：
🟡 存股族注意！這 5 檔「不開放零股」領取
雖然許多公司開放「1 股」零股即可領獎，但仍有部分公司規定必須持有一張（1,000 股）才具備領取資格。本次59檔清單中，包含：華電網 (6163)、立德 (3058)、營邦 (3693)、新潤 (6186)、新復興 (4909) 均不開放零股領取。投資人在買進前請務必再次確認規則，以免撲空。
💡 股東會紀念品懶人包 FAQ
Q：為什麼有些股票名稱後面有星號（如：世紀*）？
這代表該公司為「採彈性面額股票」。台灣一般股票面額為 10 元，但若面額非 10 元的公司，名稱後方就會加上 * 號標記。投資人在觀察這類公司的 EPS 或股利數據時，應避免直接與一般面額 10 元的股票進行數字比較。
Q：萬潤 (6187) 的配息真的這麼高嗎？什麼時候發？
是的，萬潤董事會決議 2025 年盈餘擬配發每股現金股利約 11.79 元，配發率達 76.2%。具體的除權息日與發放日尚待公告，通常會落在每年 7 月左右。
Q：什麼是「最後買進日」？
指的是要在該日期（含）前持有該股票，才能獲得該年度領取紀念品及配息的股東權利。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據股價成本與紀念品價值對比，下週最值得關注的「高 CP 值」股票非盛弘 (8403) 莫屬。17日收盤價約在 22.2 元左右，公司大方送出「智醫康寓住宿抵用券 1,000 元」，該公寓式酒店位在桃園「敏盛智醫城」，距離火車站步行只要6分鐘，對於有旅遊需求的投資人來說，幾乎是買到賺到。此外，橘子 (6180) 股價約 41.9 元，送出「橘子支付零用金 100 元」，現金回饋感極強。
除了紀念品，下週截止買進的名單中，有兩檔績優股的配息表現堪稱「大紅包」級別，其中萬潤更展現極強的回饋誠意：
- 萬潤 (6187)：受惠於 CoWoS 設備需求爆發帶動獲利，董事會決議 2025 年盈餘擬配發每股現金股利約 11.79 元，配發率高達 76.2%。領取咖啡商品卡的同時，還能參與這波強勁的獲利回饋。發放日尚未公告。
- 營邦 (3693)：根據 2026 年 3 月 12 日董事會決議，2025 年盈餘擬配發每股現金股利 8.0 元。雖然除息日尚未公布，但高額股利已吸引大批長線投資人關注。發放日尚未公告。
下週三（4/22）是件數最多的「超級買進日」，包含日月光在內共有 38 檔截止，錯過這天就領不到：
|最後買進日
|代號
|公司名稱
|紀念品內容
|參考股價
|04/21 (週一)
|3346
|麗清
|MEDIMIX綠寶石皇室藥草浴美皂
|18.45
|7895
|元進莊
|滴雞精 2 入
|71.5
|04/22 (週二)
|3711
|日月光投控
|儲物罐
|442
|6180
|橘子
|橘子支付零用金 100 元
|41.9
|8403
|盛弘
|住宿抵用券 1,000 元
|22.2
|5227
|立凱-KY
|超商商品卡 50 元
|22.2
|6462
|神盾
|全家禮物卡 50 元
|122.5
|1737
|臺鹽
|台塩生技UP機能吸凍1盒
|32.2
|3138
|耀登
|日式陶瓷斗笠碗
|184
|1815
|富喬
|多功能吸水隔熱餐墊
|127
|8436
|大江
|大江精選福袋
|125
|8071
|能率網通
|稻香皂
|16.65
|4908
|前鼎
|隨身防身警報器
|170.5
|5251
|天鉞電
|香皂
|30.45
|1526
|日馳
|中杯熱美式咖啡券
|16.75
|3051
|力特
|台灣製ESG公益砧板
|20.55
|5314
|世紀*
|保健食品乙包
|80.2
|1809
|中釉
|氣墊襪
|27.2
|3615
|安可
|洗衣機槽清洗錠
|34.9
|3058
|立德
|手機支架 (不開放零股)
|9.22
|8222
|寶一
|濾掛式咖啡包 2 入
|37.85
|6122
|擎邦
|香皂二入
|50.8
|2484
|希華
|麵條
|42.4
|3484
|松騰
|餐具組
|46
|6127
|九豪
|禮物卡 35 元
|50.3
|3693
|營邦
|商品卡 35 元 (不開放零股)
|662
|8104
|錸寶
|洗衣機槽清洗錠
|40
|3043
|科風
|統一超商商品卡 35 元
|20.15
|4306
|炎洲
|環保購物袋
|13.7
|4552
|力達-KY
|多功能削皮器
|21.2
|1449
|佳和
|醫用口罩
|14.4
|9914
|美利達
|統一超商商品卡
|60.9
|6148
|驊宏資
|創意種子五色便籤
|33
|2340
|台亞
|50 元超商商品卡
|32.3
|3078
|僑威
|萬用懶人抹布
|57.4
|6186
|新潤
|7-11 商品卡 (不開放零股)
|40.65
|1220
|台榮
|中性濃縮洗衣精
|12.8
|2460
|建通
|編織快充線
|36.8
|1316
|上曜
|保健食品乙包
|12
|4909
|新復興
|35 元商品卡 (不開放零股)
|63.9
|9902
|台火
|香皂
|14.8
|2471
|資通
|毛寶洗碗精
|54
|04/23 (週三)
|1217
|愛之味
|古法濃香初榨花生油
|10.4
|8050
|廣積
|康寧耐熱玻璃烤盤 7 吋
|42.15
|6187
|萬潤
|全家咖啡商品卡
|1215
|2206
|三陽工業
|三角斜背保溫保冷袋
|58.6
|5392
|能率
|稻香皂
|39
|6216
|居易
|輕薄辦公室便利貼
|25.75
|3379
|彬台
|香皂二入
|37.3
|8038
|長園科
|安妮兔時尚調味瓶
|42.05
|2406
|國碩
|統一超商商品卡 35 元
|33.95
|6237
|驊訊
|統一超商商品卡 50 元
|38.35
|4195
|基米
|醫護醫療用貼布
|35.75
|3025
|星通
|統一超商商品券 50 元
|64.5
|4174
|浩鼎
|超商 35 元禮物卡
|37.95
|6183
|關貿
|7-11 商品卡 100 元
|95.3
|6742
|澤米
|全家 50 元禮物卡
|43.5
|6163
|華電網
|手機支架 (不開放零股)
|67.4
|8096
|擎亞
|統一超商 50 元商品卡
|91.5
雖然許多公司開放「1 股」零股即可領獎，但仍有部分公司規定必須持有一張（1,000 股）才具備領取資格。本次59檔清單中，包含：華電網 (6163)、立德 (3058)、營邦 (3693)、新潤 (6186)、新復興 (4909) 均不開放零股領取。投資人在買進前請務必再次確認規則，以免撲空。
💡 股東會紀念品懶人包 FAQ
Q：為什麼有些股票名稱後面有星號（如：世紀*）？
這代表該公司為「採彈性面額股票」。台灣一般股票面額為 10 元，但若面額非 10 元的公司，名稱後方就會加上 * 號標記。投資人在觀察這類公司的 EPS 或股利數據時，應避免直接與一般面額 10 元的股票進行數字比較。
Q：萬潤 (6187) 的配息真的這麼高嗎？什麼時候發？
是的，萬潤董事會決議 2025 年盈餘擬配發每股現金股利約 11.79 元，配發率達 76.2%。具體的除權息日與發放日尚待公告，通常會落在每年 7 月左右。
Q：什麼是「最後買進日」？
指的是要在該日期（含）前持有該股票，才能獲得該年度領取紀念品及配息的股東權利。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。