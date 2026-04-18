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小錢換大禮！「25元神股」盛弘狂送千元券

▲生技股盛弘（8403）發放「智醫康寓」1,000 元住宿抵用券，若以目前約 25 元股價計算，等於用不到一便當的錢就能享有質感住宿折抵，投報率極高。（圖／翻攝自 Google 評價）

領完紀念品還有大紅包！下週「高配息」雙雄爭霸

萬潤 (6187)： 受惠於 CoWoS 設備需求爆發帶動獲利，董事會決議 2025 年盈餘擬配發每股 現金股利約 11.79 元 ，配發率高達 76.2%。領取咖啡商品卡的同時，還能參與這波強勁的獲利回饋。發放日尚未公告。



受惠於 CoWoS 設備需求爆發帶動獲利，董事會決議 2025 年盈餘擬配發每股 ，配發率高達 76.2%。領取咖啡商品卡的同時，還能參與這波強勁的獲利回饋。發放日尚未公告。 營邦 (3693)：根據 2026 年 3 月 12 日董事會決議，2025 年盈餘擬配發每股現金股利 8.0 元。雖然除息日尚未公布，但高額股利已吸引大批長線投資人關注。發放日尚未公告。

▲設備廠萬潤（6187）受惠 CoWoS 強勁需求，2025 年盈餘擬配發每股 11.79 元現金股利，配發率達 76.2%，展現獲利回饋股東的實力。（圖／翻攝自萬潤科技官網）

下週（4/21-4/23）59 檔股東紀念品最後買進清單

最後買進日 代號 公司名稱 紀念品內容 參考股價 04/21 (週一) 3346 麗清 MEDIMIX綠寶石皇室藥草浴美皂 18.45 7895 元進莊 滴雞精 2 入 71.5 04/22 (週二) 3711 日月光投控 儲物罐 442 6180 橘子 橘子支付零用金 100 元 41.9 8403 盛弘 住宿抵用券 1,000 元 22.2 5227 立凱-KY 超商商品卡 50 元 22.2 6462 神盾 全家禮物卡 50 元 122.5 1737 臺鹽 台塩生技UP機能吸凍1盒 32.2 3138 耀登 日式陶瓷斗笠碗 184 1815 富喬 多功能吸水隔熱餐墊 127 8436 大江 大江精選福袋 125 8071 能率網通 稻香皂 16.65 4908 前鼎 隨身防身警報器 170.5 5251 天鉞電 香皂 30.45 1526 日馳 中杯熱美式咖啡券 16.75 3051 力特 台灣製ESG公益砧板 20.55 5314 世紀* 保健食品乙包 80.2 1809 中釉 氣墊襪 27.2 3615 安可 洗衣機槽清洗錠 34.9 3058 立德 手機支架 (不開放零股) 9.22 8222 寶一 濾掛式咖啡包 2 入 37.85 6122 擎邦 香皂二入 50.8 2484 希華 麵條 42.4 3484 松騰 餐具組 46 6127 九豪 禮物卡 35 元 50.3 3693 營邦 商品卡 35 元 (不開放零股) 662 8104 錸寶 洗衣機槽清洗錠 40 3043 科風 統一超商商品卡 35 元 20.15 4306 炎洲 環保購物袋 13.7 4552 力達-KY 多功能削皮器 21.2 1449 佳和 醫用口罩 14.4 9914 美利達 統一超商商品卡 60.9 6148 驊宏資 創意種子五色便籤 33 2340 台亞 50 元超商商品卡 32.3 3078 僑威 萬用懶人抹布 57.4 6186 新潤 7-11 商品卡 (不開放零股) 40.65 1220 台榮 中性濃縮洗衣精 12.8 2460 建通 編織快充線 36.8 1316 上曜 保健食品乙包 12 4909 新復興 35 元商品卡 (不開放零股) 63.9 9902 台火 香皂 14.8 2471 資通 毛寶洗碗精 54 04/23 (週三) 1217 愛之味 古法濃香初榨花生油 10.4 8050 廣積 康寧耐熱玻璃烤盤 7 吋 42.15 6187 萬潤 全家咖啡商品卡 1215 2206 三陽工業 三角斜背保溫保冷袋 58.6 5392 能率 稻香皂 39 6216 居易 輕薄辦公室便利貼 25.75 3379 彬台 香皂二入 37.3 8038 長園科 安妮兔時尚調味瓶 42.05 2406 國碩 統一超商商品卡 35 元 33.95 6237 驊訊 統一超商商品卡 50 元 38.35 4195 基米 醫護醫療用貼布 35.75 3025 星通 統一超商商品券 50 元 64.5 4174 浩鼎 超商 35 元禮物卡 37.95 6183 關貿 7-11 商品卡 100 元 95.3 6742 澤米 全家 50 元禮物卡 43.5 6163 華電網 手機支架 (不開放零股) 67.4 8096 擎亞 統一超商 50 元商品卡 91.5

存股族注意！這 5 檔「不開放零股」領取

股東會紀念品懶人包 FAQ

領取進入倒數，下週（4/21-4/23）有高達 59 檔股票的「」。其中，知名權值股(3711)、熱門遊戲大廠(6180) 以及資深國民品牌(1217) 全都在榜上。最吸睛的是生技股(8403)，僅需不到 25 元的股價成本，就能爽領價值 1,000 元的抵用券，投報率直衝 45 倍！根據股價成本與紀念品價值對比，下週最值得關注的「高 CP 值」股票非盛弘 (8403) 莫屬。17日收盤價約在 22.2 元左右，公司大方送出「」，該公寓式酒店位在桃園「敏盛智醫城」，距離火車站步行只要6分鐘，對於有旅遊需求的投資人來說，幾乎是買到賺到。此外，橘子 (6180) 股價約 41.9 元，送出「」，現金回饋感極強。除了紀念品，下週截止買進的名單中，有兩檔績優股的配息表現堪稱「大紅包」級別，其中萬潤更展現極強的回饋誠意：下週三（4/22）是件數最多的「超級買進日」，包含日月光在內共有 38 檔截止，錯過這天就領不到：雖然許多公司開放「1 股」零股即可領獎，但仍有部分公司規定必須持有一張（1,000 股）才具備領取資格。本次59檔清單中，包含：。投資人在買進前請務必再次確認規則，以免撲空。這代表該公司為「採彈性面額股票」。台灣一般股票面額為 10 元，但若面額非 10 元的公司，名稱後方就會加上 * 號標記。投資人在觀察這類公司的 EPS 或股利數據時，應避免直接與一般面額 10 元的股票進行數字比較。Q：是的，萬潤董事會決議 2025 年盈餘擬配發每股現金股利約 11.79 元，配發率達 76.2%。具體的除權息日與發放日尚待公告，通常會落在每年 7 月左右。指的是要在該日期（含）前持有該股票，才能獲得該年度領取紀念品及配息的股東權利。