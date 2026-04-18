白沙屯媽祖進香回鑾進入倒數衝刺！今（18）日清晨 4 時，「粉紅超跑」自彰化溪湖鎮福安宮起駕後一路急行軍，約上午 7 時進入鹿港鎮。然而，就在眾人屏息期待鑾駕能進入國定古蹟「鹿港天后宮」來場歷史性的「雙媽會」時，鑾駕卻在相距不到 50 公尺處選擇繞道而行。究竟為何白沙屯媽祖多次路過卻「過門不入」？一段 27 年前讓女神當場「轉頭就走」的驚人典故再度引發熱議。
🟡 又是差 50 公尺！白沙屯媽今日回鑾路過不入
根據動態資料，白沙屯媽祖今日清晨自溪湖起駕後沿台 17 線北上，行經龍山寺並沿中山路往鹿港天后宮方向前進。當時鑾駕在文開路口停駕約 10 分鐘，距離天后宮僅剩不到 100 公尺，現場信眾情緒沸騰，期盼見證兩大聖母會面。
然而，鑾駕隨後卻右轉進入文開路，從天后宮後方直接通過，兩者最近距離一度僅剩 50 公尺，但「粉紅超跑」仍加速北上，並未踏入天后宮大門。這已非白沙屯媽祖首次對天后宮過門不入，讓不少期待落空的信眾好奇：背後是否真有「心結」？
🟡 27 年前那場誤會：一聲「往內移」惹火女神？
這段塵封的往事可追溯至民國 86 年（1997 年）5 月 10 日。根據《笨港雜誌》資料與資深香燈腳透露，當年白沙屯媽祖曾停駕於鹿港天后宮大門休息，卻因人為處理細節引發不快：
當年白沙屯媽祖「轉身就走」的震撼一幕，讓在場廟方人員與信徒措手不及。據傳當時天后宮廟方驚覺失禮，立刻趕往市場致歉，但自此之後，白沙屯媽祖幾乎不再入內停駕，「女神的個性」也因此在民間流傳。
不過，也有老一輩香燈腳緩頰，認為媽祖之間並無心結，純粹是白沙屯媽祖行蹤本就飄忽不定，近年不入天后宮或許是為了減輕鬧區交通壓力。
大甲媽到哪裡了？4/18駐駕彰化南瑤宮 目前位置、GPS直播速看
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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根據動態資料，白沙屯媽祖今日清晨自溪湖起駕後沿台 17 線北上，行經龍山寺並沿中山路往鹿港天后宮方向前進。當時鑾駕在文開路口停駕約 10 分鐘，距離天后宮僅剩不到 100 公尺，現場信眾情緒沸騰，期盼見證兩大聖母會面。
然而，鑾駕隨後卻右轉進入文開路，從天后宮後方直接通過，兩者最近距離一度僅剩 50 公尺，但「粉紅超跑」仍加速北上，並未踏入天后宮大門。這已非白沙屯媽祖首次對天后宮過門不入，讓不少期待落空的信眾好奇：背後是否真有「心結」？
這段塵封的往事可追溯至民國 86 年（1997 年）5 月 10 日。根據《笨港雜誌》資料與資深香燈腳透露，當年白沙屯媽祖曾停駕於鹿港天后宮大門休息，卻因人為處理細節引發不快：
|時間點
|事件經過
|11:46
|白沙屯媽祖抵達鹿港天后宮，指示在三川門大門停駕休息 2 小時午餐。
|關鍵轉折
|天后宮廟方人員以「人多擁擠、方便進出」為由，要求將神輿向內移。
|神意示現
|轎班人員抬起神輿，原以為要向廟內移動，媽祖卻突然衝出廟門。
|11:59
|神輿非但沒後移，反而直接奔向公路，改停在路口菜市場廣場。
🟡 網熱議金句：今日對我愛理不理，明日讓你高攀不起這段典故近日在社群平台引發廣大討論。不少網友留下犀利評論：「這就是媽祖的個性，此處不留婆，自有留婆處」、「當年可能沒想到，幾年後白沙屯媽祖神威顯赫，會帶領十萬大軍。」更有信眾直言：「今日你對我愛理不理，明日我讓你高攀不起。」 認為當年廟方人員的強勢態度，才導致了現在的局面。
不過，也有老一輩香燈腳緩頰，認為媽祖之間並無心結，純粹是白沙屯媽祖行蹤本就飄忽不定，近年不入天后宮或許是為了減輕鬧區交通壓力。
🟡 雙媽今日都在台中！另一場聖事引關注雖然在鹿港無緣會面，但隨著白沙屯媽祖今日中午前進入台中龍井，而大甲媽祖遶境隊伍目前也在台中境內活動，兩大「女神級」隊伍同一天在台中市穿梭，形成特殊的宗教奇景。對於信眾而言，無論是否停駕名剎，媽祖護佑眾生的那份慈悲心，才是最珍貴的價值。
大甲媽到哪裡了？4/18駐駕彰化南瑤宮 目前位置、GPS直播速看
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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