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台中市西屯區逢甲夜市17日晚間發生疑似辣椒水攻擊事件。柯文哲當晚陪同民眾黨市議員參選人劉芩妤掃街拜票時，現場陸續傳出刺鼻氣味，造成約20多人出現咳嗽等不適症狀。劉芩妤18日上午已前往警方報案，痛批此舉猶如無差別攻擊，嚴重影響公共安全。據了解，掃街活動於晚間進行，劉芩妤指出，約在晚間8時許開始，從廣場、沿途攤位至合照地點，疑似出現多次刺鼻氣味，推估可能遭人分別在不同地點噴灑刺激性物質。當時現場人潮眾多，不僅黨員與志工，亦有大量一般遊客與親子逛街，突如其來的不適狀況讓不少人措手不及。部分志工事後回憶，當下空氣瀰漫異味，但難以判斷來源，亦未能即時發現可疑對象。劉芩妤表示，現場並未親眼目擊有人持辣椒水攻擊，但氣味強烈且範圍廣泛，仍懷疑遭人刻意施放，呼籲警方儘速查明真相。她強調，夜市為公共空間，若真有類似行為，形同無差別危害，令人難以接受。對此，台中市警察局第六分局指出，當晚活動警方均有依規劃派遣警力隨行維安，現場並未發現有人噴灑辣椒水的具體行為。活動結束後接獲參選人反映後，已立即受理報案並成立專案小組展開調查。警方表示，目前已擴大調閱周邊監視器畫面，針對可疑人車進行過濾。由於事發地點為行人徒步區，初步未發現有機車進入或明確噴灑行為的畫面，後續仍將持續追查，以釐清是否有人刻意施放刺激性物質，或為其他環境因素所致。警方強調，將秉持「勿枉勿縱」原則，釐清事實依法偵辦。