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▲這是勇士隊在近三年內第二次落入樂透區。總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）雖手握11號籤與3個可交易的首輪選秀權（2028、2030、2032）。（圖／美聯社／達志影像）

▲轉播鏡頭捕捉到總教練科爾（Steve Kerr）與球隊王朝成員柯瑞（Steph Curry）、格林（Draymond Green）在板凳席上的一個深情擁抱。（圖／路透／達志影像）

金州勇士隊在今日附加賽不敵鳳凰城太陽後，2025-26球季正式宣告終結。隨著球隊提前進入休賽季，關於未來的重建難題與選秀形勢也隨之曝光，球隊正式進入選秀樂透區，不過他們在這個選秀大年拿到前4順位的機率僅9.4%，狀元機率僅2%。與此同時，挺進季後賽的太陽隊前鋒狄龍·布魯克斯（Dillon Brooks）則因球隊晉級，成功觸發合約中的激勵條款，荷包賺進100萬美元（約合新台幣3148萬元）。根據ESPN勇士隨隊記者斯萊特（Anthony Slater）報導，勇士隊出局後已正式鎖定樂透抽籤的第11順位。雖然機率不高，但勇士仍有9.4%的機率跳進選秀前四順位，抽中狀元籤的機率則為2%。目前選秀權形勢如下：留在第11順位機率： 77.6%掉至第12順位機率： 12.6%抽籤預定日期： 2026年5月10日這是勇士隊在近三年內第二次落入樂透區。總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）雖手握11號籤與3個可交易的首輪選秀權（2028、2030、2032），但如何圍繞38歲的隊魂柯瑞（Steph Curry）重組爭冠陣容，將是史上最難的平衡題。相對於勇士的落寞，太陽隊則沉浸在晉級喜悅中。據ESPN薪資專家馬克斯（Bobby Marks）透露，太陽前鋒狄龍·布魯克斯因球隊打進季後賽，正式獲得100萬美元（約新台幣3200萬元）的獎金。有趣的是，這筆獎金在賽季開始前被認定為「不太可能獲得」（Unlikely Incentives），因為太陽隊上賽季並未打進季後賽。隨著太陽成為西區第8種子，狄龍不僅在防守端立功，在經濟上也成為大贏家。太陽隊將於4月20日凌晨3:30展開季後賽首輪，對決西區第一的雷霆隊。馬克斯進一步拆解了勇士的休賽季困境。勇士目前面臨一些關鍵決策，首先是執教十載、奪下四冠的總教練科爾（Steve Kerr）合約今夏到期，他是否願意在柯瑞時代末期續留重建，仍是未知數。其次柯瑞最早可於8月簽下2年1.367億美元的續約合約，年薪將突破7100萬美元。格林（Draymond Green）也具備提前續約資格，但他是否會執行2770萬美元的球員選項將決定勇士的補強空間。另外，勇士本季失利的主因在於巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷與柯瑞膝傷反覆。柯瑞曾坦言，膝蓋傷勢陷入了「康復後又加重」的惡性循環。勇士自2019-20球季以來，首次有望避開豪華稅。若能計入球員選項名額，球隊目前距離奢侈稅線約有1450萬美元的空間。然而，若要引進如字母哥（Giannis Antetokounmpo）等級的超級巨星，格林幾乎是隊內唯一的薪資配平籌碼，操作難度極高。隨著季後賽大門關上，勇士王朝的餘暉正逐漸淡去。管理層是否會為了柯瑞的最後巔峰而孤注一擲，送走首輪籤換取即戰力，將成為今夏NBA最受矚目的變數。