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首波量能： 預計於 115 年 5 月開放服務，初期使用 10 公頃，提供約 144 萬立方公尺的收容空間。

後續擴增： 同步調度臺中港南填方區（預計 9 月擴增 400 萬立方公尺量能）及彰濱填海造陸工程（98 萬立方公尺）。

▲土方工程去化進入實質執行階段！直擊彰濱暫置場目前正全力加速現地整地，首波 10 公頃空間預計 5 月準時啟動收土服務，全面緩解中部營建業去化壓力。（圖／國土署提供）

申請要件： 須配合行政院核定之重大政策，並經地方政府初審及中央核准。

時效規範： 暫置期限原則為 3 年，期滿後業者必須負責恢復土地原狀，違者將受罰。

硬體規範： 申請設置暫置場之土地必須設置監視系統（CCTV）。

運輸追蹤： 工地運輸車輛必須全面裝設 GPS 定位設備。

稽查機制： 國土署將會同地方政府不定期辦理現場稽查，透過行政調度與透明制度，確保每一立方公尺的土方都能合法去化。

▲國土管理署長蔡長展（立者）簡報說明土方工程流向監控體系。未來收容過程將嚴格要求裝設 GPS 定位與 CCTV 全程監測，透過行政調度與透明制度，杜絕非法棄置風險。（圖／國土署提供）

中部地區建築與重大建設面臨的土方去化壓力終於有解！行政院長卓榮泰今（18）日視察「彰濱土方暫置場」整備進度，正式宣布跨部會合作體系已建構完成。內政部表示，彰濱暫置場將於今年 5 月正式啟用，結合臺中港填海造陸計畫，總計將釋出高達 642 萬立方公尺的收容量能，全力穩健國內「土方工程」的推動。內政部次長董建宏表示，針對營建與公共工程面臨的土方去化瓶頸，行政院已啟動跨部會協調。位於彰濱產業園區的崙尾暫置場，規劃總面積達 36 公頃。中央預計共可提供 642 萬立方公尺 的量能，將有效緩解中部地區土方工程的去化難題。除了大型暫置場設置，國土管理署昨（17）日亦決議放寬土地使用限制。國土署長蔡長展表示，為提升整體工程效率，將修正「非都市土地使用管制規則」，在確保環境安全的前提下，有條件開放部分非都市土地申請「臨時性」土方暫置。為了確保土方工程流向透明，防止非法棄置，國土署強調將落實「嚴格申報、科技監控」。內政部預計將於 4 月 27 日舉辦中部地區說明會，針對彰濱暫置場、臺中港填海造陸及消防署訓練中心防災公園等 3 處收容場所的申請程序進行詳細說明，力求在推動經濟建設的同時，兼顧環境永續。