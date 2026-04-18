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知名連鎖品牌「31冰淇淋」近日爆出，有顧客吃到冰淇淋裡面出現「大隻蟲腳」。台北市衛生局今（18）日回應，經昨晚派員前往現場稽查，有3缺失，但未見異物；而問題品項（戀愛秘方31冰淇淋圓筒裝冰淇淋）已立即下架，近期內不販售。有網友昨（17）日在社群平台Threads上發文提到，前往台北中山區的31冰淇淋兌換生日禮，但冰淇淋竟有「大隻蟲腳」甚至不只一隻。北市衛生局食藥科科長林冠蓁說明，已於17日派員前往依食品衛生規範準則進行稽查，現場查獲「未見如廁後應洗手之標示」、「食品從業人員未能出具健康檢查紀錄」、「未能提供食品從業人員教育訓練紀錄」等3項缺失，責令4月24日前改善完成。林冠蓁提到，期屆複查如仍不符合規定，依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。另外，關於業者問題品項「戀愛秘方31冰淇淋圓筒裝冰淇淋」，林冠蓁提到，已立即下架，近期內不販售。民眾如有消費爭議，可向各縣市消費者保護中心提起申訴。