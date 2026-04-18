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伊朗伊斯蘭革命衛隊聯合軍事指揮部今（18）日最新表示，由於美國拒絕解除對伊朗海灣港口的封鎖，荷姆茲海峽將再次恢復到關閉的狀態。伊朗國家廣播電視台（IRIB）援引革命衛隊聲明，革命衛隊稱他們本著誠意同意油輪和商船通過荷姆茲海峽，然而，「美國以所謂的封鎖為幌子，繼續進行海盜行為」，因此，荷姆茲海峽現在已恢復到「先前的狀態」，意即處於伊朗軍方的嚴格監管之下。革命衛隊表示，「在美國恢復往返伊朗的船隻的完全航行自由之前，荷姆茲海峽將繼續受到嚴格控制」。目前美國方面尚未對此發表評論。關於荷姆茲海峽開放與否，美國與伊朗存在許多大量互相矛盾的聲明，稍早船舶追蹤數據曾顯示荷姆茲海峽的交通流量今日有所增加，《路透社》稱其為伊朗戰爭迄今「首次看見大規模船舶通行」，不過，在革命衛隊發布最新聲明後，不清楚荷姆茲海峽是否又已再度關閉。