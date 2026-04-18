伊朗伊斯蘭革命衛隊聯合軍事指揮部今（18）日最新表示，由於美國拒絕解除對伊朗海灣港口的封鎖，荷姆茲海峽將再次恢復到關閉的狀態。

我是廣告 請繼續往下閱讀
伊朗國家廣播電視台（IRIB）援引革命衛隊聲明，革命衛隊稱他們本著誠意同意油輪和商船通過荷姆茲海峽，然而，「美國以所謂的封鎖為幌子，繼續進行海盜行為」，因此，荷姆茲海峽現在已恢復到「先前的狀態」，意即處於伊朗軍方的嚴格監管之下。革命衛隊表示，「在美國恢復往返伊朗的船隻的完全航行自由之前，荷姆茲海峽將繼續受到嚴格控制」。

目前美國方面尚未對此發表評論。

關於荷姆茲海峽開放與否，美國與伊朗存在許多大量互相矛盾的聲明，稍早船舶追蹤數據曾顯示荷姆茲海峽的交通流量今日有所增加，《路透社》稱其為伊朗戰爭迄今「首次看見大規模船舶通行」，不過，在革命衛隊發布最新聲明後，不清楚荷姆茲海峽是否又已再度關閉。

更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。

相關新聞

荷姆茲海峽真動了？船舶追蹤顯示油輪通行　但美伊說法仍存在矛盾

荷姆茲海峽問題暫解！美伊持續磋商條件　川普：或1、2天內達協議

荷姆茲海峽開放！美股標指首破7100點　那指1992年來連漲最長天數

荷姆茲海峽開放後北約來電問要幫忙嗎？川普怒回「走開」：紙老虎

倪浩軒編輯記者

《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心的成員，財政學碩士，擁有10年媒體從業經驗，熱衷於用文字深入淺出報導各類故事，喜歡閱讀與觀察。昨天已經過去，明天尚未到來，今天仍是未知，相信世界上總有新鮮事等待我們去...