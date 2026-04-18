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王大翊說，高齡長者最常面臨健康鐵三角，包括骨質疏鬆、關節退化、肌少症。

一名80歲的奶奶平日生活活躍，10多年前曾接受人工膝關節置換手術，恢復良好。然而，一年前的一次意外跌倒，卻引發了一連串的健康危機。原本以為只是單純骨折，沒想到在重回活動時，膝蓋竟傳出「啪」的一聲巨響，伴隨劇烈疼痛，檢查後發現竟是嚴重骨質疏鬆導致的二度骨折。台北市立聯合醫院陽明院區骨科主治醫師王大翊提到，像前述奶奶的情況並非特例，個案檢查也發現，其骨折處因長期承受鋼釘壓力，加上活動減少導致局部骨頭壞死與嚴重骨鬆，一般的骨折固定手術已無法處理。考慮到高齡長者長期臥床將面臨肌肉流失、肺部感染、褥瘡等致命併發症，王大翊說，醫療團隊決定採取「人工膝關節再置換手術」，利用特殊設計的人工關節取代壞死骨組織。所幸手術極為順利，病人第2天即可下床，經過三週密集復健，如今已能重返社區。，又稱沉默的「無形殺手」，因為骨鬆平時毫無症狀，往往在骨折發生時才被察覺。醫師提醒，停經後女性因荷爾蒙下降導致骨質流失加速，及65歲以上長者都屬於高風險族群。另外，骨鬆會使手術固定難度大增，若導致長期臥床，將大幅提高死亡風險；建議可定期接受骨密度檢查，透過藥物、營養補充與負重運動預防。影響生活品質甚於心血管疾病。醫師表示，預估2035年全球患者將達4.8億人。疼痛常導致長者減少活動，進而引發體力衰退。早期可透過穿戴護膝、物理治療、增強大腿肌力，或注射玻尿酸潤滑關節。生活習慣要避免長時間蹲、跪、爬樓梯或搬重物。若保守治療無效，人工膝關節置換是重建行動能力的有效手段。被忽略的健康地基。肌肉與骨骼互為表裡，肌肉不足會導致關節不穩、骨質流失加速，形成惡性循環。王大翊說，透過「優質蛋白」搭配「規律運動」；建議可攝取魚、豆、蛋類，並進行快走或簡單的阻力訓練。王大翊表示，高齡健康需多管齊下。透過定期篩檢、均衡營養、以及不中斷的活動習慣，即使步入高齡，也可以在經歷波折後重新站起，擁有高品質的銀髮生活。