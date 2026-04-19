日本「情歌王者」back number將於2026年8月22日（星期六）、23日（星期日）登上台北小巨蛋開唱，門票不開放搶票，只採實名登記抽選制，並在Ticket Plus遠大售票系統抽票，登記時間為4月20日（星期一）13：00記至4月22日（星期三）13：00截止，4月24日（星期五）14：00公布中選結果，繳費期限為接獲中獎後至4月25日（星期六）13：00，忘記繳費＝棄權沒票。由於本次規則採「1帳號最多2張，但1證件號碼限1場登記1次」，不少人第一眼直接卡關，《NOWNEWS今日新聞》整理完整抽選流程、填寫邏輯與實際操作重點，避免白白浪費抽票機會。
以下為本篇重點：
📌back number小巨蛋演出時間、票價與站席資訊
📌back number小巨蛋登記抽選流程與時間軸
📌back number小巨蛋實名制規則（帳號VS.證件怎配）填寫操作
📌back number小巨蛋抽選常見錯誤與QA
⚠️本文重點HIGHLIGHT：你可以用1個帳號抽2張，但這2張一定要填「2個不同人的證件」，同一個證號在同一場只能出現一次，重複登記會直接被取消資格。
back number小巨蛋演出時間、票價與站席資訊
活動時間：2026年8月22日（六）18：00（16：30開放入場）
2026年8月23日（日）18：00（16：30開放入場）
活動地點：台北小巨蛋
票價：5,280／4,880／4,280／3,280／2,280／800／身障400
⚠️B1特區為站席（無座位），其他區域為座席
back number小巨蛋登記抽選流程與時間軸
售票系統：遠大售票（Ticket Plus）
售票方式：實名登記抽選
登記頁面：https://reurl.cc/DxZQEj
售票頁面：https://reurl.cc/7E3vm5
登記時間：2026年4月20日（一）13:00～4月22日（三）13:00
中選發表：2026年4月24日（五）14:00
繳費期限：中選後至2026年4月25日（六）13:00止
一般販售：2026年5月07日（四）12:00
※視主辦單位票券販售情況，將有不實施一般販售之可能。
⚠️中選通知：Email＋簡訊，也可至Ticket Plus遠大售票「會員訂單」查詢，顯示「待繳款」就代表中獎
back number小巨蛋實名制規則 帳號VS.證件怎配、填寫操作
一：每個帳號「每一場最多2張」，兩天可以分開抽
二：2張票＝一定要填2個不同證件（不能同一人）
三：同一證號在同一場只能出現一次（換帳號也不行）
四：可以分開下單，但總數仍是2張上限
五：資料錯誤＝不能改＝直接不能進場，主辦單位及遠大售票概不負責
⚠️切記本場全為實名制，屆時入場需檢查登記身分證件，「證件姓名」、「證件號碼」一致才可入場看演唱會。
⚠️為了落實實名制相關購票規定、保障所有參與者之權益，若超過可修改資料之指定時間，或為已付款完成之訂單，恕無法再進行任何資料異動，請於確認實名制資料後再付款。
最容易搞錯的規則：
❎不是「1人可以抽2張」，而是「1帳號可以填2個人」
❎不是「多帳號就能多抽」，身分證號會直接擋掉
❎抽中不付款＝整單作廢，不會幫你保留
back number小巨蛋抽選常見錯誤與QA
Q：我1個人可以用自己證件抽2張嗎？
A：不行，同一個身分證號，同一場只能登記1次
Q：我用不同帳號幫同一個人多抽可以嗎？
A：不行，系統是鎖「證件號碼」，不是帳號
Q：兩天可以都登記嗎？
A：可以，兩場是分開計算
Q：站席可以自己選位置嗎？
A：不行，全部隨機配位（站席只分區不劃位）
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📌back number小巨蛋演出時間、票價與站席資訊
📌back number小巨蛋登記抽選流程與時間軸
📌back number小巨蛋實名制規則（帳號VS.證件怎配）填寫操作
📌back number小巨蛋抽選常見錯誤與QA
⚠️本文重點HIGHLIGHT：你可以用1個帳號抽2張，但這2張一定要填「2個不同人的證件」，同一個證號在同一場只能出現一次，重複登記會直接被取消資格。
活動時間：2026年8月22日（六）18：00（16：30開放入場）
2026年8月23日（日）18：00（16：30開放入場）
活動地點：台北小巨蛋
票價：5,280／4,880／4,280／3,280／2,280／800／身障400
⚠️B1特區為站席（無座位），其他區域為座席
售票系統：遠大售票（Ticket Plus）
售票方式：實名登記抽選
登記頁面：https://reurl.cc/DxZQEj
售票頁面：https://reurl.cc/7E3vm5
登記時間：2026年4月20日（一）13:00～4月22日（三）13:00
中選發表：2026年4月24日（五）14:00
繳費期限：中選後至2026年4月25日（六）13:00止
一般販售：2026年5月07日（四）12:00
※視主辦單位票券販售情況，將有不實施一般販售之可能。
⚠️中選通知：Email＋簡訊，也可至Ticket Plus遠大售票「會員訂單」查詢，顯示「待繳款」就代表中獎
一：每個帳號「每一場最多2張」，兩天可以分開抽
二：2張票＝一定要填2個不同證件（不能同一人）
三：同一證號在同一場只能出現一次（換帳號也不行）
四：可以分開下單，但總數仍是2張上限
五：資料錯誤＝不能改＝直接不能進場，主辦單位及遠大售票概不負責
⚠️切記本場全為實名制，屆時入場需檢查登記身分證件，「證件姓名」、「證件號碼」一致才可入場看演唱會。
⚠️為了落實實名制相關購票規定、保障所有參與者之權益，若超過可修改資料之指定時間，或為已付款完成之訂單，恕無法再進行任何資料異動，請於確認實名制資料後再付款。
最容易搞錯的規則：
❎不是「1人可以抽2張」，而是「1帳號可以填2個人」
❎不是「多帳號就能多抽」，身分證號會直接擋掉
❎抽中不付款＝整單作廢，不會幫你保留
back number小巨蛋抽選常見錯誤與QA
Q：我1個人可以用自己證件抽2張嗎？
A：不行，同一個身分證號，同一場只能登記1次
Q：我用不同帳號幫同一個人多抽可以嗎？
A：不行，系統是鎖「證件號碼」，不是帳號
Q：兩天可以都登記嗎？
A：可以，兩場是分開計算
Q：站席可以自己選位置嗎？
A：不行，全部隨機配位（站席只分區不劃位）