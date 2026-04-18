我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓籍啦啦隊女神李多慧應邀搶先體驗，頻讚「穿起來很舒服，配色時尚，超級棒！」(圖／記者金武鳳攝，2026.4.18)

▲崧隆實業TUMAX推出風扇衣，今日舉辦2026年新品發表，主打全系列抗UV認證與多樣化配色，（圖／業者提供）

台灣夏季氣溫屢創新高，戶外作業環境面臨挑戰。為提升工作效率與安全性，崧隆實業TUMAX推出風扇衣，是專為戶外高溫作業設計的穿戴式降溫設備，今日在台中市舉辦2026年新品發表，主打全系列抗UV認證與多樣化配色，韓籍啦啦隊女神李多慧應邀搶先體驗，頻讚「穿起來很舒服，配色時尚，超級棒！」2025年開始，風扇衣已在台灣職安暑熱傷害的購買補助名單中，日本政府更要求事業單位從6月起落實預防中暑措施，戶外工地多將其視為必要職場安全設備。市場對於「可穿戴式降溫設備」的需求正快速成長，而風扇衣正是目前最具實用性的解決方案之一。崧隆實業負責人盧易廷表示，TUMAX風扇衣採用雙風扇循環系統，透過持續導入外部空氣，在衣物內形成穩定氣流，有效帶走身體熱能與汗水濕氣，達到長時間降溫效果。盧易廷細數TUMAX風扇衣的多項特色，包括高效雙風扇設計，快速形成空氣對流 。背心重量僅280g，長時間穿著無負擔。專屬訂製24000mAh電池，支援長時間戶外工作 。電池通過台灣BSMI檢驗，使用更安心。多段風速調整，依環境自由切換 。今日在林酒店發表2026年新款產品，除了全面完成實驗室抗UV測試，提升防曬防護外，另通過工安規範的3M反光背心款式，更適合工地作業。最特別的是，風扇有六種配色，諸如淺卡其，紅色、迷彩藍等，都是時下最流行的顏色，方便使用者每天隨著心情做不一樣的穿搭，啦啦隊女神李多慧應邀出席，搶先體驗新款風扇衣，對於舒適度大加讚賞，李多慧說，無論平日或外出旅行都很適合穿搭，尤其顏色都很好看，超級棒。盧易廷說，TUMAX風扇衣初期是以專業戶外工作族群為核心，包括工程施工人員、倉儲與物流人員、戶外維修技師和農業與園藝工作者。隨著產品普及，已拓展至戶外休閒活動市場，如露營、釣魚、登山與運動族群。盧易廷很看好風扇衣市場，他強調，日本的風扇衣市場已發展多年，滲透率逐年提升，而台灣目前仍處於成長初期階段，具備高度市場潛力。此外，為因應高溫工作風險，勞動部去年已開始針對高溫作業環境提供相關降溫設備補助，風扇衣亦被納入重點支持項目之一他相信，未來三至五年內，風扇衣將成為高溫工作環境中的「標準配備」，崧隆實業將持續投入產品優化與市場教育，推動產業升級。