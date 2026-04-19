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金州勇士隊在18日附加賽不敵太陽隊出局後，休賽季的補強計畫隨即成為焦點。其中最震撼的消息莫過於勇士隊對洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）表現出極度認真的興趣。根據《The Athletic》資深記者阿米克（Sam Amick）與湯普森（Marcus Thompson II）的深度分析，勇士隊若想在不掏空資產的情況下簽下詹姆斯，1500萬美元（約合新台幣4.7億元）的「全額中產特例」將是關鍵路徑。由於勇士隊目前的薪資總額仍高，無法直接騰出巨額的薪資空間。報導指出，勇士隊若要透過自由市場追求詹姆斯，最可行的方式是動用預計約1500萬美元的「全額中產」（Non-taxpayer midlevel exception）。然而，這筆交易伴隨著嚴苛的財務限制。一旦動用此特例，勇士隊的薪資上限將被硬性鎖定在「第一土豪線」（預計為2.09億美元）。為了符合這項規定，勇士可能必須做出痛苦抉擇，例如讓波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）以自由球員身分離隊，或是交易走明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）。除了1500萬美元的中產特例，勇士隊還有其他兩條潛在路徑，首先是老將底薪或納稅人中產，預計約為610萬美元。這需要詹姆斯為了追求與柯瑞（Steph Curry）聯手的機會，做出極大幅度的薪資讓步，但這種機率很小，因為詹姆斯仍然是聯盟前30等級的球星。前次事先簽後換，而這這需要詹皇母隊湖人隊的配合。勇士需送出等值的薪資筹碼，且同樣會觸發「第一土豪線」的硬工資帽限制。儘管勇士隊展現濃厚興趣，但詹姆斯的決定權仍掌握在自己手中。目前詹姆斯尚未決定是繼續征戰還是選擇退休。他在洛杉磯有深厚的家庭背景，長子布朗尼（Bronny James）目前也效力於湖人隊。然而，勇士隊的吸引力在於能將當代兩大傳奇——詹姆斯與柯瑞聯合成軍。這對已步入職業生涯末期的兩位巨星而言，無疑是衝擊生涯第五冠的最佳機會。勇士隊管理層也正在衡量，是否要在不犧牲過多未來選秀權的情況下，利用現有的首輪籤與中產工具完成這項「世紀交易」。報導最後提到，詹姆斯並非勇士唯一的目標。包括阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）與雷納德（Kawhi Leonard）都在勇士隊的雷達範圍內。但隨著勇士隊賽季正式結束，這份「1500萬美元招攬詹皇」的計畫，已成為今夏NBA休賽季最受矚目的開端。