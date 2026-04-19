第44屆香港電影金像獎將於今（19）日於香港文化中心舉行頒獎典禮，下午4時30分起會在官方YT頻道直播星光大道紅毯訪問內容，7時30分正式進入典禮，因為ViuTV 99台獨家轉播，台灣觀眾可能要翻牆，或是從聊天室得知頒獎最新進度。金城武、劉青雲等主演的《風林火山》獲得最佳電影等12提名領先群倫，古天樂以《尋秦記》、《私家偵探》兩片搶影帝，舒淇則以《女孩》入圍最佳導演、編劇、新晉導演等3項，究竟獎落誰家？今晚就會揭曉。
古天樂兩片角逐影帝 梁家輝獲獎呼聲仍高
香港電影金像獎是當地影壇年度盛事，今年由《風林火山》和《尋秦記》在入圍項數上領跑卻不乏爭議，前者殺青後冰封8年才解凍，金城武等主角不是拒絕補戲，就是不願宣傳，在觀眾心目中已經有既定印象，技術獎項勝出的機率較高。而脫胎自經典港劇的《尋秦記》，是商業大片的代表，能獲多項提名已讓粉絲驚喜，對囊括大獎沒抱太高期望。《風林火山》麥浚龍入圍新晉導演，將和《女孩》舒淇、《他年她日》龔兆平、動畫片《世外》吳啟忠、《UFO離奇命案》的郭家禧與李振傑一起競爭，勢必有番激鬥。
備受矚目的影帝大獎上，古天樂一人以《私家偵探》和《尋秦記》兩片入圍，會不會因自己打自己，反倒票源瓜分、導致影帝榮銜落入他人之手？各方都在密切注意。老將梁家輝以《捕風追影》精彩的反派演出再度入圍，獲獎呼聲仍頗高。張繼聰化身《金童》裡的拳擊手，為戲練出健壯身形、下足苦功，也受到粉絲支持。英俊小生陳家樂在《像我這樣的愛情》扮演為殘疾人士提供性愛服務的義工，角色特別，演出也頗有話題，就看評審如何決定。
廖子妤封后氣勢看好 舒淇入圍3項受矚目
5位準影后，章子怡在《醬園弄·懸案》扮演殺夫婦人，造型完全把明星丰采遮掩住，馬麗在《水餃皇后》扮演著名水餃品牌的創辦人，許恩怡在《無名指》演肌肉萎縮症的少女，陳法拉在《贖夢》沉浸在陰暗鬱結的情緒中，都有賣力的表現，不過《像我這樣的愛情》廖子妤扮演腦性麻痺女子，透過和性義工的身體接觸，激發出奇妙的情愫，目前被視為最具得獎呼聲的強棒。最佳電影則以喚起香港情懷的文藝佳作《再見UFO》最被看好獲獎。
目前最佳電影大獎，一般看好具備真摯細膩香港情懷的文藝佳作《再見UFO》會勝出。至於曾獲香港電影金像獎最佳新演員、最佳女配角的舒淇，如果能因《女孩》拿下最佳編劇，則將成為張艾嘉之後少數以劇本創作才華獲得香港電影金像獎肯定的女演員，若是她在最佳導演或是新晉導演得獎，也會是女演員中難得的成就，因而成為頒獎典禮上的焦點之一，粉絲們也都在為她集氣，希望她能順利勝出。
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香港電影金像獎是當地影壇年度盛事，今年由《風林火山》和《尋秦記》在入圍項數上領跑卻不乏爭議，前者殺青後冰封8年才解凍，金城武等主角不是拒絕補戲，就是不願宣傳，在觀眾心目中已經有既定印象，技術獎項勝出的機率較高。而脫胎自經典港劇的《尋秦記》，是商業大片的代表，能獲多項提名已讓粉絲驚喜，對囊括大獎沒抱太高期望。《風林火山》麥浚龍入圍新晉導演，將和《女孩》舒淇、《他年她日》龔兆平、動畫片《世外》吳啟忠、《UFO離奇命案》的郭家禧與李振傑一起競爭，勢必有番激鬥。
備受矚目的影帝大獎上，古天樂一人以《私家偵探》和《尋秦記》兩片入圍，會不會因自己打自己，反倒票源瓜分、導致影帝榮銜落入他人之手？各方都在密切注意。老將梁家輝以《捕風追影》精彩的反派演出再度入圍，獲獎呼聲仍頗高。張繼聰化身《金童》裡的拳擊手，為戲練出健壯身形、下足苦功，也受到粉絲支持。英俊小生陳家樂在《像我這樣的愛情》扮演為殘疾人士提供性愛服務的義工，角色特別，演出也頗有話題，就看評審如何決定。
5位準影后，章子怡在《醬園弄·懸案》扮演殺夫婦人，造型完全把明星丰采遮掩住，馬麗在《水餃皇后》扮演著名水餃品牌的創辦人，許恩怡在《無名指》演肌肉萎縮症的少女，陳法拉在《贖夢》沉浸在陰暗鬱結的情緒中，都有賣力的表現，不過《像我這樣的愛情》廖子妤扮演腦性麻痺女子，透過和性義工的身體接觸，激發出奇妙的情愫，目前被視為最具得獎呼聲的強棒。最佳電影則以喚起香港情懷的文藝佳作《再見UFO》最被看好獲獎。
目前最佳電影大獎，一般看好具備真摯細膩香港情懷的文藝佳作《再見UFO》會勝出。至於曾獲香港電影金像獎最佳新演員、最佳女配角的舒淇，如果能因《女孩》拿下最佳編劇，則將成為張艾嘉之後少數以劇本創作才華獲得香港電影金像獎肯定的女演員，若是她在最佳導演或是新晉導演得獎，也會是女演員中難得的成就，因而成為頒獎典禮上的焦點之一，粉絲們也都在為她集氣，希望她能順利勝出。