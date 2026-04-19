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🟡7-ELEVEN

▲7-11「春賞開心花」自4月15日至4月19日，多款指定飲品買2送2。（圖／業者提供、記者整理）

🟡全家便利商店

▲全家大杯特濃美式／拿鐵任2杯85元。（圖／業者提供）

▲全家至4月28日大杯單品咖啡第2杯10元。（圖／業者提供）

▲全家APP祭出「追女神」寄杯優惠。（圖／業者提供）

🟡星巴克

▲迎接世界地球日，星巴克買一送一4月21日、4月22日開跑。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富周六日指定時段咖啡29元。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）

▲萊爾富清明連假期間，寄杯咖啡買20送20。（圖／翻攝自APP）

▲萊爾富特大杯美式、大杯特濃美式買一送一。（圖／翻攝自萊爾富）

🟡美廉社

▲美廉社美式、拿鐵都有買5送5優惠。（圖／美廉社simplemart.com.tw）

🟡85度C

▲85度C推出新品「水梨青」，平均單杯44元。（圖／業者提供）

🟡全聯福利中心

▲全聯「分批取」期間限定，兌領咖啡自備杯子現省8元。（圖／業者提供）

🟡路易莎咖啡

▲路易莎推出新品「地中海醇萃美式」，中杯65元。（圖／業者提供）

本周超商咖啡優惠來了！7-11表示，門市指定飲品限時買2送2；全家APP推出媽祖咖啡寄杯好康；萊爾富買20送20，《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（4月19日至4月25日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。◾特大杯濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）◾琥珀小葉紅茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）◾黃金蕎麥茶／黑糖粉粿剉冰買2送2，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價85元、特價57元）◾黑糖粉粿蕎麥茶2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）◾特選美式／特選拿鐵12杯520元，5.4折（原價80元、特價43元）◾大杯厚乳拿鐵／大杯卡布奇諾12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）◾風味系列指定熱飲12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）◾冰淇淋紅茶12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）◾大杯美式7杯255元，8.1折（原價45元、特價36元）◾大杯拿鐵7杯310元，8.1折（原價55元、特價44元）◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶7杯315元，7.5折（原價60元、特價45元）◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶7杯235元，7.5折（原價45元、特價34元）◾中杯精品美式7杯420元，7.5折（原價80元、特價60元）◾中杯精品拿鐵7杯470元，7.5折（原價90元、特價67元）◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）◾大杯單品美式第2杯10元，5.5折（原價100元、特價55元）◾大杯單品拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）◾特大杯美式6杯237元，6.6折（原價60元、特價40元）◾特大杯拿鐵6杯277元，6.6折（原價70元、特價46元）◾阿里山極選綜合美式6杯316元，6.6折（原價80元、特價53元）◾阿里山極選綜合拿鐵6杯356元，6.6折（原價90元、特價59元）◾冰塊杯6杯59元，6.6折（原價15元、特價10元）◾Let's tea 40元系列6杯159元，6.6折（原價40元、特價27元）迎接世界地球日，星巴克周二、周三連續兩天（4月21日、22日）上午11時至晚間8時買一送一，指定品項大杯以上第2杯免費。買一送一活動品項：蜂蜜公爵爆爆星冰茶、冷萃咖啡、濃萃義式厚那堤（含特選）、風味那堤（含特選）、經典紅茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、冰搖檸檬果茶、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂芒果火龍果椰奶星沁爽。◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾燕麥奶拿鐵特價30元，4.6折（原價65元、特價30元）◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）◾特大特濃美式6杯215元，5.5折（原價65元、特價36元）◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）◾大杯卡布奇諾6杯180元，5.5折（原價55元、特價30元）◾特大杯特濃拿鐵6杯288元，6折（原價80元、特價48元）◾大杯重乳拿鐵6杯210元，5.4折（原價65元、特價35元）◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）周三（4月22日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（4月24日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。4月16日起推出新品「水梨青」，水梨回甘搭配青茶茶香，限時2杯88元，平均單杯44元。全聯「分批取」期間限定，4月10日至5月7日兌領咖啡自帶杯子，每杯現折8元，若以精品美式6杯144元來換算，等於平均單杯最低美式16元，相當於是3折價。◾精品美式6杯144元，5.3折（原價45元、特價24元）◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。3月、4月限定販售，衣索比亞夏娃藝妓日曬原價170元、特價120元。路易莎近期推出新品「地中海醇萃美式」，將義大利初榨橄欖油融合美式咖啡，入口溫潤、口感更柔滑，中杯嘗鮮價65元。