我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA季後賽首輪今（19）日正式開打，洛杉磯湖人隊今（19）日在主場迎戰休士頓火箭，原本外界期待詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant）迎來生涯首次季後賽首輪交手，然而火箭隊賽前投下震撼彈，宣布KD因右膝挫傷缺席首戰，讓這場傳奇的對決被迫延後。根據《ESPN》報導，37歲的杜蘭特在練習時因撞到隊友不慎傷到右膝。雖然火箭球團一開始抱持樂觀的態度，但總教練烏度卡（Ime Udoka）在賽前最終決定讓KD休戰。這對火箭無疑是沉重的打擊，杜蘭特本季出賽78場、場均繳出26.0分、5.5籃板，外線命中率高達41.3%，是球隊中絕對的進攻核心。火箭今日改由湯普森（Amen Thompson）、謝潑德（Reed Sheppard）、奧柯吉（Josh Okogie）、史密斯（Jabari Smith Jr.）與申京（Alperen Sengun）組成先發五人。雖然本季火箭在KD缺陣時保有4勝0敗的戰績，但在高強度的季後賽，缺少這位季後賽生涯累積近5000分的殺手，戰力勢必會受到影響。湖人隊雖然獲得KD不打的大利多，但自家傷情同樣慘烈。總教練瑞迪克（JJ Redick）日前就證實，兩大主力核心唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）目前都因傷處於「無限期缺陣」狀態。湖人將進攻重擔全壓在41歲的詹姆斯肩上。陣中防守悍將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）表示，即便火箭少了KD，全隊防守仍不能掉以輕心，「必須時刻保持警覺，隨時準備協防。」前球員格林（Danny Green）則觀察到，湖人近期展現了極佳的團隊凝聚力，這將是他們抗衡火箭的關鍵。格林也指出火箭隊的隱憂，認為他們整季在關鍵時刻的戰績僅22勝23敗，穩定性不夠。如果湖人能將戰線拉長，對於缺少進攻核心的火箭來說，壓力將會倍增。