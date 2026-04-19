有民眾發現，在文具店經常能買到的膠水，明明是同一種容量、名稱，卻有綠色、藍色、橘色3種顏色的包裝，查看文字說明，也沒有什麼不同的地方，好奇不同顏色的膠水，功能到底差在哪？發文吸引許多網友關注，這篇貼文也釣出官方搞笑回應，「綠色可以顧眼睛、橘色刺激食慾，依照不同使用情境有不同選擇」。
文具店膠水有3色 困惑差別在哪
原PO在Theads上發文，貼出文具店「雄獅合成糊（膠水）」的照片，好奇詢問不同顏色到底差在哪，並表示自己覺得橘色包裝的膠水最好用。PO文一出，吸引5.7萬人按讚、2000多則留言，有人認為「那個頭的出口棉有差異...綠色好用」、「綠色比較好用」、「我也覺得橘色比較好用，以前都覺得其他顏色是不是瑕疵品怎麼比較不黏」。
也有網友搞笑回應，「橘色是出太陽的時候黏性比較好，藍色是下雨天的時候黏性比較好，綠色是晚上的時候黏性比較好」、「我小時候最愛喝藍色的，口感比較順，綠色的沒喝過不知道，不喜歡綠色」、「綠色最不黏、藍色中等、橘色最黏，如果你覺得用起來差不多，那你是對的，因為我只是胡說八道」。
官方搞笑回覆 文具店員：效果都一樣
雄獅文具官方也搞笑留言，「你說藍色是你最愛的顏色，啊！不是～～～，綠色可以顧眼睛、橘色刺激食慾，依照不同使用情境有不同選擇」，不過有文具店店員提供正確答案，表示不同顏色的包裝其實都一樣，「其實沒有什麼不一樣，顏色全憑個人喜好，或是當下哪瓶距離手最近的隨手一拿」。
雄獅官網介紹這款膠水是「HG50/1合成糊」，瓶身採用環保的塑膠原料生產，黏性十足且不易脫落，成分無毒安全，軟膠刷頭讓黏貼範圍擦拭好移動，不會傷害紙質，不管是什麼顏色的產品編號、條碼也都一樣，可以看出是3種顏色都是同一種膠水。
還有很多人反映，膠水刷頭很容易乾掉，之後就擠不出膠水，「公司是這款膠水，真的很難用，才剛打開用沒幾次就擠不出膠水，只能再拆一個新的頭來替換⋯然後我現在有好幾瓶很滿的膠水，但是頭都壞的」，有內行人表示，膠水開封之後，要倒過來放，這樣刷頭才不會乾掉，「開始使用後，要倒放」、「乾掉可以拆開用熱水泡一泡再裝回去就又能用了」。
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原PO在Theads上發文，貼出文具店「雄獅合成糊（膠水）」的照片，好奇詢問不同顏色到底差在哪，並表示自己覺得橘色包裝的膠水最好用。PO文一出，吸引5.7萬人按讚、2000多則留言，有人認為「那個頭的出口棉有差異...綠色好用」、「綠色比較好用」、「我也覺得橘色比較好用，以前都覺得其他顏色是不是瑕疵品怎麼比較不黏」。
也有網友搞笑回應，「橘色是出太陽的時候黏性比較好，藍色是下雨天的時候黏性比較好，綠色是晚上的時候黏性比較好」、「我小時候最愛喝藍色的，口感比較順，綠色的沒喝過不知道，不喜歡綠色」、「綠色最不黏、藍色中等、橘色最黏，如果你覺得用起來差不多，那你是對的，因為我只是胡說八道」。
官方搞笑回覆 文具店員：效果都一樣
雄獅文具官方也搞笑留言，「你說藍色是你最愛的顏色，啊！不是～～～，綠色可以顧眼睛、橘色刺激食慾，依照不同使用情境有不同選擇」，不過有文具店店員提供正確答案，表示不同顏色的包裝其實都一樣，「其實沒有什麼不一樣，顏色全憑個人喜好，或是當下哪瓶距離手最近的隨手一拿」。
雄獅官網介紹這款膠水是「HG50/1合成糊」，瓶身採用環保的塑膠原料生產，黏性十足且不易脫落，成分無毒安全，軟膠刷頭讓黏貼範圍擦拭好移動，不會傷害紙質，不管是什麼顏色的產品編號、條碼也都一樣，可以看出是3種顏色都是同一種膠水。
還有很多人反映，膠水刷頭很容易乾掉，之後就擠不出膠水，「公司是這款膠水，真的很難用，才剛打開用沒幾次就擠不出膠水，只能再拆一個新的頭來替換⋯然後我現在有好幾瓶很滿的膠水，但是頭都壞的」，有內行人表示，膠水開封之後，要倒過來放，這樣刷頭才不會乾掉，「開始使用後，要倒放」、「乾掉可以拆開用熱水泡一泡再裝回去就又能用了」。