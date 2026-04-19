不少人買房前會慎選樓層、研究附近有什麼設施，就有民眾發文指出，「二樓！四樓！頂樓！宮廟旁！不要買！便宜不是治百病是會要了你的命」，引發許多人熱議，認為不用過度迷信，真正要關心的是房子本身的屋況、管線等，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也指出，真正影響轉手房價的，還是嫌惡設施和生活干擾。
買房要避開4樓？眾喊「事事順利」住起來超棒
原PO在臉書社團「買房知識家」發文表示，「買房多年經驗。二樓！四樓！頂樓！宮廟旁！不要買！便宜不是治百病是會要了你的命」，他認為，買房子最好避開二樓、四樓、頂樓，附近如果有宮廟等設施，也最好不要買。
對此，有許多人不贊同原PO的說法，認為四樓住起來很舒服，「4樓還好吧、不要太迷信、我買4樓還不是住好好的，反正便宜就是王道，有房自己住就是讚，翻譯就是事事順利」、「住四樓快10年，很棒啊」、「我買4樓後，接著連續每年買一間房子，總共買了5間房子」、「我買四樓而且還是四房，之後整個運氣像火箭一樣，所有的事情都很順」。
周邊是嫌惡設施 噪音、交通影響生活環境
還有住在二樓的網友表示，他們大樓一樓是大廳和公設，小孩在二樓蹦蹦跳跳都沒關係，「你的二樓是指舊大樓啦，像我們有小孩子的，我寧願買二樓，蹦蹦跳跳不會吵到人」、「我住2樓，30年了，從來沒有水管不通，而且碰到地震什麼的都不用害怕」。住在頂樓的民眾也留言表示，「我住頂樓都不會被吵到，視野也好，灰塵也比較少，現在防水隔熱技術很好！幾年維護一次就好了！舒適安靜無價」、「識貨的才會買頂樓，安靜」。
不過許多人也指出，真正讓人困擾的是住家附近有宮廟，「除了宮廟外，其他條件都可以」、「常常大小節日都來個典禮、辦事啥的⋯聲音吵雜到整個人抑鬱」、「我有一棟房子在宮廟旁，租給熱衷宮廟活動的少年非常好租，壞處是已經兩個月沒繳房租了」、「最可憐的是新建案，入住後鄰居開宮廟，這完全沒法躲」。
根據《ETtoday新聞雲》報導，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，是不是要買二樓的關鍵，在屋齡和管線設計，舊大樓有共用排水管、堵塞疑慮，不過目前新大樓幾乎都是獨立排水了；四樓目前已經不是明顯抗性，真正影響房價、轉手難易度的，還是在嫌惡設施，像是宮廟的噪音、活動、交通、出入複雜等情況，會讓買家擔憂，銀行鑑價也可能較保守，所以看樓層，不如看周邊環境、屋況等更重要。
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原PO在臉書社團「買房知識家」發文表示，「買房多年經驗。二樓！四樓！頂樓！宮廟旁！不要買！便宜不是治百病是會要了你的命」，他認為，買房子最好避開二樓、四樓、頂樓，附近如果有宮廟等設施，也最好不要買。
對此，有許多人不贊同原PO的說法，認為四樓住起來很舒服，「4樓還好吧、不要太迷信、我買4樓還不是住好好的，反正便宜就是王道，有房自己住就是讚，翻譯就是事事順利」、「住四樓快10年，很棒啊」、「我買4樓後，接著連續每年買一間房子，總共買了5間房子」、「我買四樓而且還是四房，之後整個運氣像火箭一樣，所有的事情都很順」。
還有住在二樓的網友表示，他們大樓一樓是大廳和公設，小孩在二樓蹦蹦跳跳都沒關係，「你的二樓是指舊大樓啦，像我們有小孩子的，我寧願買二樓，蹦蹦跳跳不會吵到人」、「我住2樓，30年了，從來沒有水管不通，而且碰到地震什麼的都不用害怕」。住在頂樓的民眾也留言表示，「我住頂樓都不會被吵到，視野也好，灰塵也比較少，現在防水隔熱技術很好！幾年維護一次就好了！舒適安靜無價」、「識貨的才會買頂樓，安靜」。
不過許多人也指出，真正讓人困擾的是住家附近有宮廟，「除了宮廟外，其他條件都可以」、「常常大小節日都來個典禮、辦事啥的⋯聲音吵雜到整個人抑鬱」、「我有一棟房子在宮廟旁，租給熱衷宮廟活動的少年非常好租，壞處是已經兩個月沒繳房租了」、「最可憐的是新建案，入住後鄰居開宮廟，這完全沒法躲」。
根據《ETtoday新聞雲》報導，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，是不是要買二樓的關鍵，在屋齡和管線設計，舊大樓有共用排水管、堵塞疑慮，不過目前新大樓幾乎都是獨立排水了；四樓目前已經不是明顯抗性，真正影響房價、轉手難易度的，還是在嫌惡設施，像是宮廟的噪音、活動、交通、出入複雜等情況，會讓買家擔憂，銀行鑑價也可能較保守，所以看樓層，不如看周邊環境、屋況等更重要。