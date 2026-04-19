近期天氣越來越熱，已經有30度以上高溫出現，成為不少油頭機車族惡夢，明明早上洗完頭，拿下安全帽頭髮又變超扁塌。有好市多會員就分享，近期好市多出現一款「乾洗髮」，噴完後不僅頭皮清涼、髮根蓬鬆，還不會殘留白粉，大讚超好用，而且4瓶售價不用700元，CP值超高。
4瓶不到700元 噴完不留白粉
有會員在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，她在好市多線上購物買到「byTREES乾洗髮噴霧」，4瓶只要679元，而且還是日本製，平常她很討厭乾洗髮噴了之後會有白白的粉卡在上面，沒想到這款意外不錯，噴完不會有白粉殘留，「這點直接加分」。
原PO表示，夏天快要到了，戴安全帽頭髮會扁塌，頭頂也會有油油的感覺，噴這款噴霧時，頭皮會有一點涼涼的感覺，悶熱天氣用起來滿舒服的，她最常噴在出油時的頭頂分線，看起來會比較蓬鬆，讓頭髮分線比較不明顯一點，味道是淡淡的花香，不會太重。
添加薄荷有涼感 全身都可使用
PO文一出，許多人紛紛表示，「好市多出這個四入組根本超划算，車上機車辦公室都可以放」、「之前買別家的噴完頭髮白白卡粉很可怕…，買這瓶試試，謝謝分享」、「這個下午用的時候涼涼的很舒服，拿來應急整理很好用，不過個人晚上還是會洗一次」、「這個我之前用過，很好用，而且好市多也賣的太便宜了吧」、「乾洗髮我都拿來救瀏海，超好用」。
實際查看好市多線上購物官網，「byTREES蓬鬆涼感乾洗髮噴霧清新花香」每80公克一瓶，一組有4入，售價是679元，等於一瓶不到170元，比起其他地方一瓶要價300元左右，便宜將近一半，這款乾洗髮噴霧只在線上販賣，好市多指出，這款乾洗髮噴霧添加了薄荷葉萃取，使用後可使頭皮降溫，而且頭髮、身體皆可使用，「出遊、露營、運動皆方便」。
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有會員在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，她在好市多線上購物買到「byTREES乾洗髮噴霧」，4瓶只要679元，而且還是日本製，平常她很討厭乾洗髮噴了之後會有白白的粉卡在上面，沒想到這款意外不錯，噴完不會有白粉殘留，「這點直接加分」。
原PO表示，夏天快要到了，戴安全帽頭髮會扁塌，頭頂也會有油油的感覺，噴這款噴霧時，頭皮會有一點涼涼的感覺，悶熱天氣用起來滿舒服的，她最常噴在出油時的頭頂分線，看起來會比較蓬鬆，讓頭髮分線比較不明顯一點，味道是淡淡的花香，不會太重。
PO文一出，許多人紛紛表示，「好市多出這個四入組根本超划算，車上機車辦公室都可以放」、「之前買別家的噴完頭髮白白卡粉很可怕…，買這瓶試試，謝謝分享」、「這個下午用的時候涼涼的很舒服，拿來應急整理很好用，不過個人晚上還是會洗一次」、「這個我之前用過，很好用，而且好市多也賣的太便宜了吧」、「乾洗髮我都拿來救瀏海，超好用」。
實際查看好市多線上購物官網，「byTREES蓬鬆涼感乾洗髮噴霧清新花香」每80公克一瓶，一組有4入，售價是679元，等於一瓶不到170元，比起其他地方一瓶要價300元左右，便宜將近一半，這款乾洗髮噴霧只在線上販賣，好市多指出，這款乾洗髮噴霧添加了薄荷葉萃取，使用後可使頭皮降溫，而且頭髮、身體皆可使用，「出遊、露營、運動皆方便」。