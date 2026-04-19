韓劇《21世紀大君夫人》收視再創新高！IU、邊佑錫主演的新劇最新播出的第4集全國收視率衝上11.1%，首都圈則達11.3%，雙雙刷新開播以來最高紀錄。即便每週播出都有不少對於兩位主演在演技和劇情上的批評聲浪，但開播僅4集就突破11%大關，成績相當亮眼，也讓外界關注後續是否還能持續攀升。
《21世紀大君夫人》收視創新高！播出4集突破11%
雖然《21世紀大君夫人》自開播以來伴隨不少負評聲浪，但收視表現卻不受影響，反而節節上升。從第1集全國7.8%、首都圈8.2%開始起跑、第2集全國9.5%、首都圈10.1%、第3集雖然降到9.0%，以收視率來說已經很亮眼，直到第4集全國收視率衝上11.1%，突破自身新高，話題與成績同步飆升，也證明觀眾關注度相當驚人。
IU、邊佑錫演技挨批 觀眾幫回嘴
面對網友對於演技的犀利批評，不少支持IU與邊佑錫的觀眾也紛紛留言力挺，表示：「又不是作奸犯科，每天把人家的劇批上熱帖，結果人家收視率好得很」、「比起惡評，更可怕的是沒人討論吧」。也有人直言，若真的討厭這部劇，也沒必要批評嘲諷。
另外也有網友認為，《21世紀大君夫人》本身就具備娛樂性與討論度「男帥女美、劇好看收視率自然就會跟著上漲」、「黑粉罵得太狠的話，路人反而更好奇怎麼回事」，甚至有人笑稱：「有可能一半收視率都是罵的人貢獻的。」
事實上，《21世紀大君夫人》在首週開播後，就開始因主演演技問題引發熱議。不少韓國網友發文表示看不下去，認為IU並不適合這類角色，更稱「已經不是演技好壞的問題，而是角色本身就不適合她」，直言IU缺乏角色該有的氣場與貴氣，甚至拿金智媛《淚之女王》、孫藝真《愛的迫降》的表現做比較。不過如今收視持續創高，也讓外界再度見證爭議未必影響人氣。
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雖然《21世紀大君夫人》自開播以來伴隨不少負評聲浪，但收視表現卻不受影響，反而節節上升。從第1集全國7.8%、首都圈8.2%開始起跑、第2集全國9.5%、首都圈10.1%、第3集雖然降到9.0%，以收視率來說已經很亮眼，直到第4集全國收視率衝上11.1%，突破自身新高，話題與成績同步飆升，也證明觀眾關注度相當驚人。
IU、邊佑錫演技挨批 觀眾幫回嘴
面對網友對於演技的犀利批評，不少支持IU與邊佑錫的觀眾也紛紛留言力挺，表示：「又不是作奸犯科，每天把人家的劇批上熱帖，結果人家收視率好得很」、「比起惡評，更可怕的是沒人討論吧」。也有人直言，若真的討厭這部劇，也沒必要批評嘲諷。
另外也有網友認為，《21世紀大君夫人》本身就具備娛樂性與討論度「男帥女美、劇好看收視率自然就會跟著上漲」、「黑粉罵得太狠的話，路人反而更好奇怎麼回事」，甚至有人笑稱：「有可能一半收視率都是罵的人貢獻的。」