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▲白沙屯媽祖上午6時起駕，位置在通霄鎮中正路。（圖／白沙屯媽祖網路電視台）

🟡白沙屯媽祖第8天！4月20日行程路線、停駕地點

▲白沙屯媽祖4月19日返抵通霄市區盛況。（圖／「古哥空拍法人」提供）

🟡白沙屯媽祖現在在哪裡、白沙屯媽祖目前位置

▲白沙屯媽祖進香第8天，上午6時起駕回白沙屯拱天宮。（圖／翻攝畫面）

🟡2026白沙屯媽祖進香現場直播、路線即時影像

🟡2026白沙屯媽祖進香日期、行程表、回鑾時間

▲2026白沙屯媽祖進香行程表。（圖／白沙屯拱天宮）

🟡2026白沙屯媽祖進香路線行程總整理

▲白沙屯媽祖走上大度橋，萬人香燈腳湧進彰化縣。（圖／「古哥空拍法人」授權提供）

▲白沙屯媽祖4月15日跨過西螺大橋，再現經典進香最美畫面。（圖／白沙屯拱天宮）

▲白沙屯媽祖完成進火儀式，17日凌晨起駕回鑾。（圖／「古哥空拍法人」授權提供）

▲白沙屯媽祖回鑾進入彰化，中午通過自強大橋。（圖／「古哥空拍法人」提供）

▲白沙屯媽祖回鑾返抵通霄市區，停駕通南里點心站休息時的人潮盛況。（圖／「古哥空拍法人」提供）

2026白沙屯媽祖進香最後一天！白沙屯媽祖現在在哪裡？《NOWNEWS》不斷更新追蹤整理2026白沙屯媽祖回鑾行程表、時間路線、現在目前位置、GPS即時衛星定位、直播即時影像一次看白沙屯媽祖昨（19）日約下午2時許早早就駐駕在通霄鎮公所，參拜民眾擠滿大街，通霄火車站進站排隊人龍粗估長達逾1公里。白沙屯媽祖上午6時自通霄鎮公所起駕出發，預計今（20）日下午4時10分回到拱天宮，估計白沙屯將湧現爆量人潮。06:00 自通霄鎮公所起駕白沙屯媽祖進香最大特色之一，在於行進路線完全由「粉紅超跑」指引，路徑飄忽不定，連走在最前方的頭旗車也常被「海放」，甚至曾出現轎班提前訂好住宿，卻與媽祖駐駕地點相差近1小時車程的情況，只能隔天清晨再趕路會合。由於全程約400公里的徒步行程沒有固定路線與停駕點，可透過《白沙屯GPS即時定位》APP查詢位置，隨時掌握最新動向。除了用APP看白沙屯媽祖現在在哪裡，白沙屯拱天宮、白沙屯媽祖網路電視台都會開進香直播，可以隨時觀看「粉紅超跑」的所在位置及現場狀況。◾放頭旗：國曆4月9日周四23時20分（農曆二月二十三日）◾登轎：國曆4月12日周日23時55分（農曆二月二十六日）◾出發：國曆4月12日登轎後隨即出發（農曆二月二十六日）◾到北港：國曆4月16日周四中午11時前後抵達北辰派出所（農曆二月二十九日）◾進火：國曆4月17日周五 00時10分（農曆三月一日）◾回宮：國曆4月20日周一16時10分（農曆三月四日）◾開爐：國曆5月1日周五00時35分（農曆三月十五日）02:40 停駕北港六媽金順崇轎班會紅壇03:25 停駕通霄通灣里鎮安宮04:32 停駕通霄永芬汽車保養廠05:23 停駕慈雲寺06:10 停駕苑裡鎮農會07:19 停駕TOYOTA苑裡營業所服務廠07:54 停駕清水正牌米糕莊點心站09:58 停駕大甲永信藥品工業股份有限公司10:32 進文昌國小讓小朋友鑽轎底賜福10:50 停駕大甲鎮瀾宮至下午2時14:40 停駕南投三龍府紅壇點心站（設站台中）16:18 駐駕笠毅工業股份有限公司，4月13日凌晨2時起駕02:00 自笠毅工業股份有限公司起駕出發02:44 停駕紫雲巖03:07 停駕清水正牌米糕莊03:30 停駕台中范陽堂神壇03:42 停駕福宴國際創意美食04:07 停駕台新服裝行臨時紅壇近05時 停駕沙鹿聯誼會棚架（沙田路17號旁空地）05:28 停駕海口聯合點心站05:56 停駕台中市龍井區公所07:16 停駕大肚公有零售市場門前07:59 白沙屯大肚聯誼會停駕09:00 停駕福懋油脂股份有限公司09:55 停駕興農股份有限公司11:13 停駕許瑞興工業股份有限公司14:42 停駕泰全輪胎五金有限公司15:22 停駕彰化交通警察局16:13 停駕秀傳紀念醫院16:59 停駕大通電子公司17:46 停駕白沙屯花壇聯誼會和山邊媽彰化聯誼會19:19 停駕中華賓士員林展示中心19:28 駐駕中華賓士員林展示中心05:00 自中華賓士員林展示中心起駕07:43 停駕田尾國小司令臺08:14 停駕北斗市場11:27 停駕西螺福興宮，下午2時起駕14:21 停駕西螺廣福宮老大媽廟14:53 停駕東昇幼兒園15:48 停駕西螺果菜市場16:55 停駕魚寮鎮南宮18:24 停駕鴻宜建設機構-善水玥舍19:26 駐駕虎尾天后宮03:54 停駕廟口餐廳04:48 停駕土庫順天宮天上聖母05:30 停駕無名手沖咖啡05:44 停駕土庫都城隍廟約07:20 停駕路邊（元長鄉振興路24號）09:20 停駕北辰派出所11:02 大轎進入北港朝天宮11:05 山邊媽祖請出大轎11:06 白沙屯爐主媽請出大轎11:08 白沙屯大媽請出大轎01:20 停駕北港鎮公所01:35 停駕鎮民代表會01:54 停駕典尙DS HAIR02:55 停駕草湖白沙屯媽祖會03:17 停駕溝皂真武殿牌樓下棚架04:35 停駕元長鄉舊公所04:48 停駕至元長鰲峰宮05:20 停駕雲林白沙屯媽祖會07:48 停駕雲林慈聖太子殿（元帥府）08:55 停駕崙背奉天宮10:27 停駕雲林埤腳慈聖宮12:11 停駕土庫國小點心攤12:29 停駕竹塘幸竹宮，下午3時起駕15:25 停駕竹塘慈航宮16:47 停駕埤頭合興宮炸彈媽祖18:55 駐駕溪湖福安宮04:00 從溪湖福安宮起駕05:15 停駕彰化警察局溪湖分局埔鹽分駐所05:59 停駕盧厝普安宮07:37 停駕大慶通運股份有限公司10:48 停駕伸港福安宮11:55 過中彰大橋12:57 停駕梧棲安良港觀玄宮紅壇15:52停駕大庄浩天宮16:23 停駕台灣大道八段698號16:40 停駕童綜合醫院19:32 駐駕安益輪胎行04:00 自安益輪胎行起駕06:02 停駕船頭埔海鮮餐廳07:43 停駕外燴先生美食料理08:07 停駕新天地115民俗電視臺紅壇苑裡車站前08:28 停駕苑裡慈和宮約09:32 停駕中寮紫東宮紅壇09:53 停駕台中玄誠會紅檀10:54 停駕通南里點心站，12時30分起駕13:09 停駕通霄車站前臨時棚架13:28 停駕警察局通霄分局13:46 停駕通霄鎮公所14:10 駐駕通霄鎮公所，翌日6時起駕