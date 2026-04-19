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▲《尋秦記》出動遊艇造勢，希望該片能抱回最佳電影大獎。（圖／摘自 IG@backtothepastmovie）

▲《尋秦記》滕麗名（左起）、古天樂、宣萱、郭羨妮一起走紅毯，粉絲給予熱情的歡呼。（圖／摘自 IG@backtothepastmovie）

第44屆香港電影金像獎頒獎典禮今晚登場，稍早的星光大道部分，入圍11項獎的票房大片《尋秦記》，準影帝古天樂帶著片中的妻子和紅粉知己宣萱、郭羨妮、滕麗名一起走紅毯，引爆影迷尖叫，而訪問區後方的維多利亞港則可見有遊艇上面掛著「尋秦記 最佳電影」的布條，為該片拚大獎造勢。入圍最佳女配角的滕麗名，透露不是從古天樂口中得知喜訊，原來古天樂雖是片子老闆，卻沒有她的電話號碼，她也覺得對手太強、入圍已經像是得獎了。今年度香港電影金像獎入圍最多項數的前3甲，分別是12項的《風林火山》、11項《尋秦記》和10項《再見UFO》，雖然《尋秦記》港澳賣座數字逼近破億港幣邊緣，但充滿香港情懷的《再見UFO》更被看好拿最佳電影大獎。《尋秦記》將觀眾懷念的經典夯劇搬上大銀幕，又找來大多數原班人馬主演，深得觀眾喜愛，還出動遊艇拉票，絕對是今晚矚目焦點。古天樂、滕麗名再度合作，分別角逐最佳男主角與女配角，兩人和其他兩位老夥伴宣萱、郭羨妮都盛裝出席。宣萱穿上胸前開深Ｖ的性感上衣，誠意滿滿，郭羨妮的黑色禮服設計較為傳統，卻也讓她露出香肩，仍然有看頭。而滕麗名也是黑色禮服，上半身包緊緊，玄機在下半身開衩、秀出美腿，3位資深美人彷彿打過商量，各人有各人要展露的部位。古天樂則照例是剪裁俐落的西裝，戴上帥氣墨鏡，十分有型。他今年以《尋秦記》和《私家偵探》兩部片入圍最佳男主角，碰上「自己打自己」的局面，仰賴評審自行配票的本事，粉絲期待會有讓人驚喜的結果。在TVB演了20多年的劇集，滕麗名的電影作品不多，難得演出《尋秦記》電影版可以獲得最佳女配角提名，她自己非常開心，但喜訊卻是一位已離開TVB的前同事告訴她，並不是片子老闆古天樂，因為古天樂沒有她的電話號碼。滕麗名認為這次對手像是鮑起靜、惠英紅都是過去獲獎的影后，實力太強大，因此入圍就當作已經得獎，還笑稱老公要她感謝他，她才不會。而《鹿鼎大帝》等喜劇影片的導演谷德昭，則對於有其他影片藝人在受訪，為《尋秦記》造勢的遊艇還停在畫面會帶到的地方，覺得很不滿，發文砲轟這是不文明的行為，激起網友反嗆，認為公海上開船沒有犯法，人家有停在任何地方的自由，如果連這都要嫌，不如叫主辦單位把整個為多利亞港包下來。