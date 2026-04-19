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▲舒淇是今年香港電影金像獎的焦點，獲得3項提名，已經先得到新晉導演獎，她的帥氣造型也十分吸睛。（圖／摘自東申未來微博）

▲舒淇（左）首部執導的劇情長片《女孩》，讓她繼釜山影展後，又在香港電影金像獎獲獎。（圖／甲上娛樂提供）

第44屆香港電影金像獎1人入圍3項的舒淇，率先以《女孩》獲得新晉導演，是她在該獎獲得最佳新演員、女配角又一次受到肯定，她也打趣稱自己有30年經驗，是最老的新導演，勉勵台下其他對手，不是他們不好、是她年紀太大。除了感謝香港支持她的朋友，她也感謝台灣的攝影師等人員。今年她是入圍名單上的焦點，才剛過50大壽的她，至少有一座獎座當禮物。舒淇以自編自導的《女孩》入圍最佳導演、編劇、新晉導演等3項獎，各方都矚目最後她會帶走幾座獎。《女孩》曾讓她在去年的釜山影展獲得最佳導演獎，今年在香港電影金像獎的氣勢也算被看好，其實她的演技最早就是香港電影金像獎給予肯定，讓她以《色情男女》成為最佳新演員與女配角雙料得主，她稍早領取新晉導演獎時，也提到那一次是29年前，自己在這一行30幾年，真的是太老了。頒獎典禮向來是女星爭奇鬥艷的場合，舒淇今天以帥氣的黑西裝禮服出席，展露知性、成熟的感覺，與她今年憑幕後創作實力入圍，非常契合，再一次抓住全場注意力，不愧是時尚高材生。她的致詞幽默、自嘲也不高傲，親切感滿分。《女孩》是她以年少時的家庭生活為靈感的創作，挖開成長時期的傷口，勇敢呈現在觀眾眼前。華人女星轉進幕後當編導，過去成就最高的代表之一是張艾嘉，除了曾在香港電影金像獎榮登影后外也拿過最佳編劇，現在舒淇流露出跟隨其腳步的雄厚潛力。在香港電影金像獎目前共得過最佳新演員、女配角、新晉導演等3種不同項目的肯定，稱得上是獎項寵兒。