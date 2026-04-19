第44屆香港電影金像獎今（19）日晚間在香港文化中心盛大登場，紅毯星光熠熠，其中以「紅毯三辣」王丹妮、梁雍婷以及楊雅文（泰妹）最為吸睛，三人靠火辣造型成為全場焦點，掀起熱烈討論。 我是廣告 請繼續往下閱讀 電影明星紅毯爭起鬥豔！人人都在比辣 楊雅文率先以一襲大露背禮服登場，正面只用2塊布料包覆完全是走在「走光邊緣」，性感指數破表；梁雍婷則選擇黑色拖尾晚裝搭配西裝外套，內搭超深V剪裁，超性感禮服讓現場媒體全看傻，她此次以頒獎嘉賓身份出席，表示今年也想要拿下現場最佳衣著獎的殊榮。 至於王丹妮則以棗紅色低胸禮服亮相，搭配高級珠寶展現優雅氣場，她在紅毯行進時一度因鞋子勾到裙襬小小卡關，彎腰調整服裝的瞬間意外成為鏡頭捕捉焦點，傲人身材也引發討論。 ▲王丹妮穿深V禮服現身頒獎典禮。（圖／IG@hongkongfilmawards） 除了紅毯造型，本屆競爭也相當激烈，包括舒淇一舉入圍多項大獎，以及古天樂同時以兩部作品角逐影帝，都讓今年金像獎看點十足，在正式頒獎前，紅毯「三辣」已率先點燃全場氣氛，為盛會揭開華麗序幕。 相關新聞 香港金像獎／古天樂出動遊艇挺《尋秦記》！滕麗名揭老闆沒她電話香港金像獎／舒淇得新晉導演獎！古天樂搶影帝 直播資訊一次看香港金像獎入圍名單公布！古天樂雙料搶影帝 舒淇《女孩》爭3獎香港金像獎爆除名黑箱？黃秋生不屑回：不怕遭害 被消失內幕曝光 莊婷伃編輯記者畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...作品集 香港電影金像獎金像獎紅毯最佳衣著獎王丹妮梁雍婷楊雅文