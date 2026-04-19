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▲杜德偉的穿搭獲得同業和時尚界肯定，獲得本屆香港電影金像獎頒獎典禮的「最佳衣著獎」。（圖／摘自 杜德偉微博）

▲杜德偉在《風林火山》中的角色，神祕卻有強大的存在感。（圖／摘自滾動工作室FB）

入行41年的性感歌王杜德偉，以電影《風林火山》的神祕反派角色拿下首座香港電影金像獎，成為今年最佳男配角得主，他感謝片中扮演資深警探的梁家輝提點，表示一拿到劇本就去找他請教，聽他用一個晚上時間分享對角色的想法，對自己幫助很大。他也感謝妻兒，稱他們是自己最強的後盾。除了這座意義非凡的男配角獎外，他同時也獲選為今年最佳衣著獎的男星代表。台灣觀眾對杜德偉的歌遠比他的戲更熟悉，過去他演唱的〈鍾愛一生〉、〈天真〉、〈脫掉〉等都曾造成轟動，給人的印象一直是歌手多過演員。其實他在香港與台灣都演過戲，也陸陸續續有在拍電影，這次獲獎的《風林火山》中，他扮演跟黑道分子金城武立場不同的哥哥，雖然在後段才登場，卻有強大的存在感。他感謝梁家輝的幫助，表示當晚聊了非常多，也很精彩，可惜典禮致詞時間不夠，有空會再詳細跟大家說明。而他在演藝之路上，也曾經獲得已故的吳孟達影響，兩人因合作劇集《邊城小子》結緣，吳孟達曾送他一本《角色的誕生》，讓他得到不少啟發，在吳孟達離世時，他也曾寫了長文悼念，稱吳孟達事是自己最敬重的前輩之一，他在入行41年後能夠以演技受肯定，吳孟達的幫助也功不可沒。至於頒獎典禮上最容易成為討論話題之一的服裝造型，杜德偉今天亦備受肯定，雖是穿著經典的黑色晚禮服，卻在西裝上搭配了一條類似武術道服般的黑色寬腰帶，立刻讓整體變得不那麼制式、死板，有了不同的亮點。他一直對時裝設計感興趣，曾經創立服裝品牌，從設計到生產都高度參與，果然好品味到現在依舊維持，一舉拿下「最佳衣著獎」。本屆香港電影金像獎，《風林火山》入圍12項領先群倫，目前頒發到現在一共拿下最佳男配角、最佳攝影、最佳剪接、最佳造型設計、最佳美術指導、最佳音響效果、最佳視覺效果、原創電影音樂等8獎，暫居最大贏家。