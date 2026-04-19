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▲衛詩雅、周祉安夫妻在鏡頭前大方接吻。（圖／翻攝自微博）

第44屆香港電影金像獎今（19）日晚間在香港文化中心盛大登場，活動現場破天荒地玩起了「Kiss Cam（被鏡頭拍到就要接吻）」遊戲，香港影帝古天樂被拍到後，一次獻吻給了三位女神宣萱、郭羡妮、滕麗名，讓現場瞬間氣氛沸騰，而獲得最佳女配角獎的衛詩雅則是直接大方地跟老公周祉安吻上，超甜畫面全曝光。本屆香港金像獎頒獎時，頒獎人提到「我最愛看籃球比賽」，其他頒獎人回應「說到籃球比賽就是Kiss Cam，不知道金像獎有沒有？」鏡頭一轉，香港知名導演爾冬陞馬上被點名，因此他嘟嘴轉向了一旁的洪金寶，只可惜兩人沒有順利碰到嘴。第二組入鏡的是衛詩雅、周祉安夫妻，雖然被鏡頭拍到的瞬間女方有些害羞，不過最後還是豁出去大方獻吻，成為了活動中唯一有親到嘴的組合；接著是香港影帝古天樂，他大方給予四周的宣萱、郭羡妮、滕麗名一人一吻，讓主持人吐槽說：「這比三國演義還亂。」最後一組則是廖子妤和陳家樂，不過因為雙方的伴侶都坐在旁邊，因此兩人兩手一攤露出尷尬表情，並且伸手指了對方身邊的另一半，就像說著「人在做天在看」，讓主持人搞笑直接說：「對不起對不起，這是干涉兩個家庭的問題。」環節才逗趣落幕，片段一曝光後瞬間在網路上掀起熱議，許多網友紛紛大讚環節設計超創新，希望每一年都還能繼續延續，若是可以變成金像獎傳統那是更好。