今（20）日迎接春季最後一個節氣「穀雨」，馬光中醫診所醫師徐維偵表示，穀雨時節氣溫逐漸升高、濕氣明顯增加，身體沉重、疲倦無力、食慾不振、腹脹等身體不適的症狀會越來越多，平時飲食調整與作息改善的搭配，才能達到養生效果。
徐維偵說明，「穀雨」名稱源於「雨生百穀」，
意指此時降雨充沛，有助於農作物生長，不過穀雨時節火氣漸旺濕氣漸重， 若心火太旺或脾氣虛弱或運化功能不佳，便容易出現各種不適症狀。
徐維偵強調，穀雨期間常見的身體不適，
多與「濕邪困脾」或「肝鬱化熱」或心火上炎有關，例如「身體沉重、疲倦無力、食慾不振、腹脹、便溏或黏膩、皮膚濕疹、 搔癢、長痘，口舌生瘡、口苦、口乾、情緒煩躁」等。
太一中醫診所院長詹景琦則提及，穀雨期間飲食應以「清淡」為主，羊肉、麻辣火鍋以及辣椒、胡椒等大辛大熱的食品均不宜，以防邪熱化火。可適量食用涼性食物，如綠豆、鴨肉、蘿蔔等清熱降火。
詹景琦表示，面對穀雨時期疾病的威脅，養生上大致分為以下4大重點：
🟡避免不良飲食習慣：飲食需節制， 若暴飲暴食，經常過飽或者過飢，會損害脾胃功能。當脾胃耗損，無法處理正常新陳代謝，體內就會累積濕氣。
🟡少吃寒涼飲食：喝太多凍飲、冰涼蔬果、喜歡吃生冷食品也會損耗脾胃陽氣，導致體內濕寒。
🟡減低油膩飲食：重口味，偏甜，太甜，太油的食品影響消化，削弱脾胃，阻礙消化功能，令身體產生痰濕。
🟡不要過耗氣血：休息不足、過度操勞、長期缺乏運動都會容易產生氣虛體質，同時影響身體排濕能力。所以要持久袪濕，就要氣血暢通。
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徐維偵強調，穀雨期間常見的身體不適，
詹景琦表示，面對穀雨時期疾病的威脅，養生上大致分為以下4大重點：
🟡避免不良飲食習慣：飲食需節制， 若暴飲暴食，經常過飽或者過飢，會損害脾胃功能。當脾胃耗損，無法處理正常新陳代謝，體內就會累積濕氣。
🟡少吃寒涼飲食：喝太多凍飲、冰涼蔬果、喜歡吃生冷食品也會損耗脾胃陽氣，導致體內濕寒。
🟡減低油膩飲食：重口味，偏甜，太甜，太油的食品影響消化，削弱脾胃，阻礙消化功能，令身體產生痰濕。
🟡不要過耗氣血：休息不足、過度操勞、長期缺乏運動都會容易產生氣虛體質，同時影響身體排濕能力。所以要持久袪濕，就要氣血暢通。