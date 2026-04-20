小賈斯汀（Justin Bieber）昨（19）日再度登上科切拉（Coachella）壓軸表演，不只演出掀起話題，美國大咖Billie Eilish（怪奇比莉）與對方上台合體也造成轟動，追星成功的畫面掀起熱議！《NOWNEWS今日新聞》整理出Billie Eilish出身背景、演藝事業歷程，介紹她11歲創作出1首完整的曲子，17歲以怪誕前衛風格、反差感極強的輕柔歌聲出道一炮而紅，2020年橫掃葛萊美獎，2022再得奧斯卡獎，成為史上最年輕得主，耀升國際舞台。
Billie Eilish最強Z世代歌手！11歲創作曲子
Billie Eilish於2001年12月18日出生，父母都是音樂家，從小就在家自學創作，7歲那年，Billie Eilish曾用烏克麗麗作曲，透過看YouTube自學鋼琴跟吉他，11歲創作出1首完整的曲子，到了17歲，Billie Eilish以怪誕前衛風格、反差感極強的輕柔歌聲出道一炮而紅。
Billie Eilish的音樂天賦極早展露，哥哥Finneas O'Connell是自己最佳的創作夥伴，當年正是哥哥將兩人創作的〈Ocean Eyes〉上傳網路，才正式開啟她的星途，洗腦旋律的〈Bad Guy〉到奧斯卡得獎曲〈No Time To Die〉等，首首都創下破億觀看次數。
葛萊美、奧斯卡入手！Billie Eilish破紀錄
在音樂殿堂上，Billie Eilish的成就望塵莫及，2020年橫掃葛萊美5大獎項，擊敗泰勒絲拿下年度最佳專輯，至今她已將9座葛萊美獎收入囊中，更是史上第二位包攬4大通類獎項的女歌手，Billie Eilish怪誕的音樂風格與前衛造型，成為年輕人爭相效仿的潮流指標。
不只稱霸樂壇，Billie Eilish的影響力更跨足電影圈，曾分別為電影《007：生死交戰》與《芭比》獻唱主題曲，連續2次榮獲奧斯卡最佳原創歌曲獎，這項殊榮讓她成為首位奪下小金人的Z世代歌手，更打破高懸87年的紀錄，成為影史最年輕蟬聯奧斯卡獎的巨星。
台上是怪物歌手，Billie Eilish私下卻是超級追星族，她從小聽小賈斯汀的歌長大，房間貼滿海報，甚至自稱「Billie Bieber」，成名後她如願與偶像見面，2人更合作推出混音單曲，同樣年少成名的小賈斯汀對她照顧有加，不僅擔任演唱會嘉賓還陪她慶生，能與偶像成為摯友，堪稱最強追星典範。
Billie Eilish不被輕易定義！自己闖一片天
現年24歲的Billie Eilish如今開始嘗試多元樣貌，過往總穿寬鬆衣物掩飾身材的她，在《Happier Than Ever》專輯中展現優雅，大方換上充滿女人味的貼身服飾，然而轉型卻引來部分粉絲反彈，謾罵她「不酷」、「背叛了」，面對外界質疑，Billie Eilish依然做自己，選擇正面迎擊種種抨擊聲浪。
針對惡意評論，Billie Eilish在社群霸氣發文，直言出道前幾年因中性打扮挨轟，如今穿得有女人味自在些，卻又被罵變了，她怒嗆酸民是「厭女怪胎」，強調女性魅力從非單一面貌，女人絕對能展現多面性，Billie Eilish用行動證明，無論是叛逆少女或自信女人，始終清楚人生道路，才是追求目標。
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Billie Eilish於2001年12月18日出生，父母都是音樂家，從小就在家自學創作，7歲那年，Billie Eilish曾用烏克麗麗作曲，透過看YouTube自學鋼琴跟吉他，11歲創作出1首完整的曲子，到了17歲，Billie Eilish以怪誕前衛風格、反差感極強的輕柔歌聲出道一炮而紅。
Billie Eilish的音樂天賦極早展露，哥哥Finneas O'Connell是自己最佳的創作夥伴，當年正是哥哥將兩人創作的〈Ocean Eyes〉上傳網路，才正式開啟她的星途，洗腦旋律的〈Bad Guy〉到奧斯卡得獎曲〈No Time To Die〉等，首首都創下破億觀看次數。
在音樂殿堂上，Billie Eilish的成就望塵莫及，2020年橫掃葛萊美5大獎項，擊敗泰勒絲拿下年度最佳專輯，至今她已將9座葛萊美獎收入囊中，更是史上第二位包攬4大通類獎項的女歌手，Billie Eilish怪誕的音樂風格與前衛造型，成為年輕人爭相效仿的潮流指標。
不只稱霸樂壇，Billie Eilish的影響力更跨足電影圈，曾分別為電影《007：生死交戰》與《芭比》獻唱主題曲，連續2次榮獲奧斯卡最佳原創歌曲獎，這項殊榮讓她成為首位奪下小金人的Z世代歌手，更打破高懸87年的紀錄，成為影史最年輕蟬聯奧斯卡獎的巨星。
現年24歲的Billie Eilish如今開始嘗試多元樣貌，過往總穿寬鬆衣物掩飾身材的她，在《Happier Than Ever》專輯中展現優雅，大方換上充滿女人味的貼身服飾，然而轉型卻引來部分粉絲反彈，謾罵她「不酷」、「背叛了」，面對外界質疑，Billie Eilish依然做自己，選擇正面迎擊種種抨擊聲浪。
針對惡意評論，Billie Eilish在社群霸氣發文，直言出道前幾年因中性打扮挨轟，如今穿得有女人味自在些，卻又被罵變了，她怒嗆酸民是「厭女怪胎」，強調女性魅力從非單一面貌，女人絕對能展現多面性，Billie Eilish用行動證明，無論是叛逆少女或自信女人，始終清楚人生道路，才是追求目標。