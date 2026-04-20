我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾沛慈參加浪姐人氣翻漲。（圖／華研音樂提供）

曾沛慈近來登上中國真人秀《乘風2026》（又稱「浪姐」）人氣翻漲，雖然歌唱得好聽，又會演戲，但她在演藝圈是出了名的傻大姐，這樣的曾沛慈，竟然是北一女中畢業的，她曾在節目中透露，自己苦讀1個月就考上，主持人唐綺陽聽了傻眼，還說她千萬不能出去外面講，一定會被考不上的人打。不僅如此，曾沛慈的感情也如偶像劇一般，嫁給10多年的好友。曾沛慈曾在節目《36題愛上你》中秀出她就讀北一女時的高中嫩照，唐綺陽很驚訝她這麼「傻」，竟然是高材生，曾沛慈說，「可能大家會覺得有點欠揍，我苦讀了一個月，加上考運有點好，我就考上了。」唐綺陽要她別到處講，會被考不上的人打，吳姍儒替她背書，「她是真的很會讀書！」不僅如此，曾沛慈的感情路也如同偶像劇一般，和圈外老公孫立衡當了10幾年的好朋友之後，某一次三五好友一起約出去露營，竟突然開始對這個人有好感，開始在意對方，就在猶豫要不要跨出第一步時，老公也和她有一樣的想法，向她表白。曾沛慈坦言，因為已經當了10幾年的好朋友，很知道彼此生活上的眉角，以及對感情的觀念，也很直白地告訴對方，她是要以結婚為前提交往的，達成共識後，很快地就步入婚姻。即便結婚，曾沛慈也依舊活躍於演藝圈，去年還發行了專輯《下週同樣時間》，銷售成績也是名列前茅。