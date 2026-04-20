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對於網路流傳「政府開放發芽馬鈴薯進口」說法，民進黨今（20）日表示，這完全不是事實，且馬鈴薯進口與食用，衛生福利部與農業部全程有3道嚴格關卡。民進黨表示，馬鈴薯從進口前、進口時到上市後，政府有完整把關機制，流程清楚、標準嚴格，腐爛、發霉、發芽的馬鈴薯，都會「整顆丟棄不能加工」，和國際標準一致。民進黨指出，馬鈴薯進口與食用，衛生福利部與農業部全程有3道嚴格關卡，第一關，抵台前「防發芽」處理：依農業部規定須完成清洗、施用發芽抑制劑，並附植物檢疫證明；第二關，邊境「雙重把關」：必須同時通過農業部檢疫、衛福部食品衛生標準查驗；第三關，上市後「抽驗機制」：針對市售產品持續抽驗，確保流通食品安全。民進黨強調，只要發現腐爛、發霉、發芽的馬鈴薯，一律「整顆丟掉」，因為所有食品原料都必須符合「食品中污染物質及毒素衛生標準」，進口農產品也必須符合農業部檢疫規範，沒有模糊空間。民進黨提到，這次「發芽馬鈴薯」的謠言，是刻意把個別處理規範扭曲成「食安破口」，甚至搭配「疑美論」操作，試圖抹黑台美經貿合作成果，對照持續吹捧中國所謂「惠台措施」，這種訊息操作的意圖及目的相當明顯，請大家別上當了。