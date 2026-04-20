美國《科切拉音樂節（Coachella）》在當地時間4月10日～12日、17日～19日舉行，台灣時間今（20）日來到最終場，也讓外界非常期待。《NOWNEWS今日新聞》也為各位讀者整理今日的演出時間、直播連結、以及出席藝人，BIGBANG將再度登「Outdoor Theatre」舞台，Laufey、KAROL G也都將帶來精采表演。

以下為本文重點：

📌科切拉演出時間
📌科切拉直播連結
📌科切拉藝人名單

科切拉演出時間

科切拉第二周演出在當地時間4月17日～19日約中午12點～13點開始舉行，也就是台灣時間4月18日～4月20日凌晨4點～8點。

科切拉直播連結

YouTube Coachella官方頻道，於早上7點開始直播。

▲科切拉台灣時間4月20日的各舞台出席藝人名單。（圖／Coachella官網）
科切拉藝人名單

Karol G
時間：台灣時間4月20日（一）下午1點10分
出席：Coachella Stage（主舞台）
連結：Coachella YouTube

Young Thug
時間：台灣時間4月20日（一）上午10點50分
出席：Coachella Stage（主舞台）
連結：Coachella YouTube

MajorLazer
時間：台灣時間4月20日（一）上午9點10分
出席：Coachella Stage（主舞台）
連結：Coachella YouTube

WetLeg
時間：台灣時間4月20日（一）上午7點45分
出席：Coachella Stage（主舞台）
連結：Coachella YouTube

Tijuana Panthers
時間：台灣時間4月20日（一）上午6點40分
出席：Coachella Stage（主舞台）
連結：Coachella YouTube

Gabe Real
時間：台灣時間4月20日（一）上午5點45分
出席：Coachella Stage（主舞台）
連結：Coachella YouTube

BIGBANG
時間：台灣時間4月20日（一）下午1點30分
出席：Outdoor Theatre
連結：Coachella YouTube

Laufey
時間：台灣時間4月20日（一）上午11點45分
出席：Outdoor Theatre
連結：Coachella YouTube

Foster the People
時間：台灣時間4月20日（一）上午9點45分
出席：Outdoor Theatre
連結：Coachella YouTube

CLIPSE
時間：台灣時間4月20日（一）上午8點15分
出席：Outdoor Theatre
連結：Coachella YouTube

Gigi Perez
時間：台灣時間4月20日（一）上午7點
出席：Outdoor Theatre
連結：Coachella YouTube

Juicewon
時間：台灣時間4月20日（一）上午6點
出席：Outdoor Theatre
連結：Coachella YouTube


