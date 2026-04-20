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台灣終於又有新高鐵站了！一次蓋兩座：最快2039年完工通車

最終採行經過高雄車站的「高雄方案」，目前計劃進入嚴格的第二階段評估，預計2027年底前會完成審查，如果行政院核定後施工順利，最快可以在2039年完工通車。

▲高鐵南延屏東最終採行經過高雄車站的「高雄方案」，目前計劃進入嚴格的第二階段評估，預計2027年底前會完成審查。（圖／陳其邁臉書）

高鐵延伸屏東「規劃細節」曝光！高雄三鐵共構時代將來臨

高雄站部分會設置成地下站，在台鐵高雄站北側，未來將與台鐵、捷運紅線交匯

屏東站會設置成高架站，站址落腳在屏東市六塊厝，並與台鐵六塊厝車站實現「共站」聯通。

▲高鐵延伸屏東確定採用「高雄方案」，高雄站採用地下站、屏東站則是高架站，路線總長大約26.2公里。（圖/交通部鐵路局）

高鐵延伸屏東工程也有難度！預計施工時間8.8年

預計施工時間長達8.8年才能蓋好，加上行政作業期，最快通車時間才會落在2039年。

高鐵現在已經成為南北往來非常重要的交通工具，搭乘人數每年都持續在創新高，然而自從南港車站在2016年通車之後，台灣高鐵就沒有新設站別的消息。然而近日南台灣的交通路網將迎來重大革新，「高鐵延伸屏東」計劃正式進入嚴格的第二階段評估，如果能夠通過，最快將於2039年通車，到時候不僅高雄車站可以實現「三鐵共構」新格局，民眾也終於可以搭高鐵到屏東旅遊了！根據鐵道局說明，高鐵延伸屏東計劃原先考量「後勁溪路廊」因行經石化工業區有工安疑慮，目前規劃最著重的就是「雙鐵共構」以及「無縫轉乘」，該方案預計會新增一座地下車站（高雄站）和一座高架車站（屏東站），而且都會至少跟台鐵連接，就是想要讓顧客在下車之後，也能透過台鐵直接再無縫轉乘到達目的地。現在由於高鐵僅開到高雄左營，此次延伸屏東就是要將高鐵路網從左營站向南延伸，路線總長大約26.2公里，沿著台鐵路廊進入高雄市中心。，高雄也將會進入「三鐵共構」的時代。另外再從高雄站往南延伸到屏東站，民眾搭高鐵之後，可以再轉乘台鐵到屏東其他地方，如果真的通車之後，不僅在地居民返鄉大幅度提升便利性，連旅遊都能夠搭高鐵直殺屏東！這次的高鐵延伸屏東「高雄方案」在工程上也有一定的難度，包含難度極高的地下化工程、11.82公里的潛盾段與5.78公里的市區明挖段等，儘管地方期盼加速工程進度，不過環評委員也對路線與台鐵高度重疊、開發必要性等仍提出質疑，要求強化說明，目前相關環評作業都持續在審查中，就讓我們好好期待一下台灣新高鐵站的落成吧！