台灣房市自從央行信用管制後，迅速轉冷，導致房地產界陸續傳出倒閉潮，加上今年初土方新制造成的「土方之亂」，讓全台多個建案停工，恐怕衝擊房價，雖然現在土方之亂暫時緩解，信用管制也慢慢鬆綁，但又傳出台中78個建案預售屋，已經賣了2年了還賣不掉，對此，房市專家分析，因為升息、信用管制、經濟不穩定等影響，讓購屋族猶豫時間拉長。PTT網友則認為是「價格高了，需求少了，正常調整」。
信用管制打趴房市？土方之亂加重建築成本
央行祭出第7波信用管制後，讓因為新青安升溫的房市，迅速跌落，房地產市場也掀起一波「金龍海嘯」，今年初國土署又實施「營建剩餘土石方全流向管理政策」土方新制，導致全台不少建案土方難以消化，爆發全台建案停工潮，成本甚至要增加5到10倍，每棟建案成本增加200萬元以上，讓部分建商難以支撐，還有建商在土方去化公聽會上痛哭。
根據《ETtoday新聞雲》，台中341個預售屋建案，有78個建案銷售時間超過「100周」，也就是2年左右，大甲某建案甚至賣了3年4個月，還沒賣完。代銷業者張譯升分析，主要是近期升息壓力、信用管制，以及中東戰爭等造成經濟不穩定，再加上房價基期拉高，導致購屋族大幅拉長決策期。從去年開始，已經有台南建商「慶群開發」、高雄「駿信建設」、花蓮建商「太極建設」、嘉義建商「鉅泓建設」，以及台北市某建商，共5個建商爆出倒閉潮。
台中預售屋年減2成 市場仍在盤整階段
另外，根據實價登錄統計顯示，北市今年前兩月預售揭露604件，年減幅度優於大盤的28%，表現相對穩定，新北市預售揭露量前兩月1299件，是六都唯一還能銷售千件的都會區，年減幅度達16%，桃園市前兩月986件年減3成，台中市752件年減21%，而2024年景氣旺時，台中前兩月揭露超過4千件，高雄市同樣也是明顯收斂，前兩月揭露剩387件，年減幅度也達5成。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年成屋市場一直到央行理監事會議後，才感受到買盤回籠，跟往年比起來人氣回流速度略顯緩慢，不過央行第二套房貸微放寬，加上股市表現亮眼，房市人氣緩步回升。今年預售屋329檔期市場反應有限，若預售市場持續維持低量，市場難脫盤整格局。曾敬德表示，預售市場進入個案表現階段，股市大漲後也有些個案表現穩定，不過中南部的房價飆漲區域，市場還在盤整階段，有些市場派的開發商調整速度較快，新案願意回到市場行情銷售，現在開發商與消費者都在觀察，「一邊等價格、一邊在等買氣什麼時候打開」。
價高需求少 網質疑房價不符合市場
有PTT Gossiping板網友針對此事表示，「價格高了，需求少了，正常調整」、「金龍哥很滿意」、「以前房太好賣 ，以為預售完銷是正常的」、「2020前竹北不少賣10年賣不完的建案，現在才3年就在叫」、「國泰建設倒的話 我才信房地產崩盤」、「打房大成功已見成效，所以逐漸放寬貸款成數？」。
還有網友質疑，預售屋賣不掉，很有可能是建商沒有調整售價，「台股創新高，GDP又噴噴，結果房子賣不掉，有沒有哪裡怪怪的」、「賣不掉有降價嗎」、「不降價，不是賣不掉」、「有降價嗎」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
央行祭出第7波信用管制後，讓因為新青安升溫的房市，迅速跌落，房地產市場也掀起一波「金龍海嘯」，今年初國土署又實施「營建剩餘土石方全流向管理政策」土方新制，導致全台不少建案土方難以消化，爆發全台建案停工潮，成本甚至要增加5到10倍，每棟建案成本增加200萬元以上，讓部分建商難以支撐，還有建商在土方去化公聽會上痛哭。
根據《ETtoday新聞雲》，台中341個預售屋建案，有78個建案銷售時間超過「100周」，也就是2年左右，大甲某建案甚至賣了3年4個月，還沒賣完。代銷業者張譯升分析，主要是近期升息壓力、信用管制，以及中東戰爭等造成經濟不穩定，再加上房價基期拉高，導致購屋族大幅拉長決策期。從去年開始，已經有台南建商「慶群開發」、高雄「駿信建設」、花蓮建商「太極建設」、嘉義建商「鉅泓建設」，以及台北市某建商，共5個建商爆出倒閉潮。
另外，根據實價登錄統計顯示，北市今年前兩月預售揭露604件，年減幅度優於大盤的28%，表現相對穩定，新北市預售揭露量前兩月1299件，是六都唯一還能銷售千件的都會區，年減幅度達16%，桃園市前兩月986件年減3成，台中市752件年減21%，而2024年景氣旺時，台中前兩月揭露超過4千件，高雄市同樣也是明顯收斂，前兩月揭露剩387件，年減幅度也達5成。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年成屋市場一直到央行理監事會議後，才感受到買盤回籠，跟往年比起來人氣回流速度略顯緩慢，不過央行第二套房貸微放寬，加上股市表現亮眼，房市人氣緩步回升。今年預售屋329檔期市場反應有限，若預售市場持續維持低量，市場難脫盤整格局。曾敬德表示，預售市場進入個案表現階段，股市大漲後也有些個案表現穩定，不過中南部的房價飆漲區域，市場還在盤整階段，有些市場派的開發商調整速度較快，新案願意回到市場行情銷售，現在開發商與消費者都在觀察，「一邊等價格、一邊在等買氣什麼時候打開」。
有PTT Gossiping板網友針對此事表示，「價格高了，需求少了，正常調整」、「金龍哥很滿意」、「以前房太好賣 ，以為預售完銷是正常的」、「2020前竹北不少賣10年賣不完的建案，現在才3年就在叫」、「國泰建設倒的話 我才信房地產崩盤」、「打房大成功已見成效，所以逐漸放寬貸款成數？」。
還有網友質疑，預售屋賣不掉，很有可能是建商沒有調整售價，「台股創新高，GDP又噴噴，結果房子賣不掉，有沒有哪裡怪怪的」、「賣不掉有降價嗎」、「不降價，不是賣不掉」、「有降價嗎」。